Maďarsko: Otvorené tábory pre migrantov vo vnútrozemí zrušia

(TASR) – Otvorené utečenecké tábory v Maďarsku zrušia. V zmysle nových právnych noriem, podľa ktorých žiadatelia o utečenecký štatút nebudú mať až do posúdenia svojich žiadostí voľný pohyb po krajine, presunú azylantov do tranzitných zón na južných hraniciach, informoval dnes regionálny spravodajský server nyugat.hu.

Maďarsko zatvára tábory

Zatvorenie čaká na tábory v Körmende vo Vašskej župe, kde je v súčasnosti iba jediný občan Konga, a vo Vámosszabadi v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe, kde čaká na rozhodnutie Úradu pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH) vyše 70 cudzincov. V stráženom centre pre utečencov bolo k 17. marcu umiestnených celkovo 238 ľudí, v otvorených táboroch 126 a v tranzitnej zóne 14 cudzincov. Po premiestnení všetkých žiadateľov do prihraničných tranzitných zón budú podľa BÁH otvorené tábory zlikvidované. Prezident János Áder 16. marca podpísal zákon o právnom sprísnení ochrany štátnych hraníc, ktorý parlament schválil 7. marca.

Schválené zmeny sa dotknú zákona o utečeneckom štatúte a procesných pravidiel týkajúcich sa situácie krízového stavu spôsobeného masovou migráciou. V zmysle sprísnených podmienok budú môcť migranti požiadať o azyl iba osobne, a to v tranzitných zónach umiestnených priamo na hraniciach. V uvedenej zóne sa budú musieť cudzinci zdržiavať až do právoplatného rozhodnutia BÁH. Zónu budú môcť žiadatelia opustiť len smerom von z Maďarska – v súčasnej situácii smerom do Srbska.

