Malé mestá, ktoré sa svojou krásou vyrovnajú aj svetovým metropolám

Jar sa blíži, príroda sa prebúdza a ľudia vychádzajú zo zmrznutých ulít plní novej sily a chuti objavovať svet. Určite už zvažujete aké mesto by ste v najbližších dňoch navštívili. Už ste však niekedy navštívili nejaké mesto, v ktorom vám padla sánka z toľkej krásy a nebola to žiadna metropola či vychýrená turistická destinácia?

Ak áno, tak viete o čom hovoríme, ale ak nie, tak vaša smola. No, nebojte sa, máme pre vás niekoľko tipov, aby ste aj vy mohli zažiť čaro malých mestečiek, ktoré sa hravo vyrovnajú aj veľkým metropolám. Veď povedzme si to otvorene, Paríž, Rím a ďalšie veľkomestá sú naozaj nádherné a vyrazia vám dych, ale tí turisti a tie ceny sú niečo strašné. Pamätáme si keď sme sa chceli dostať do Sixtínskej kaplnky a strávili sme pol dňa čakaním alebo… Nemiešajme tu však jablka s hruškami a poďme sa pozrieť na niekoľko malých mestečiek, ktoré sú naozaj nádherné a očaria asi každého. Ok, možno nie každého, ale väčšinu ľudí určite áno. A čo je najlepšie, vyhnete sa tu veľkým davom a aj ceny sú o čosi priateľskejšie.

Colmar

Toto rozprávkové mestečko so stredovekou architektúrou leží na hraniciach Francúzska s Nemeckom v Alsasku, 64 km južne-juhovýchodne od Štrasburgu. Rozprávkovo farebným mestom preteká rieka Lauch, ktorá sa spája s Rýnom. Celé mesto je pretkané kanálmi, cez ktoré sa môžete previesť na loďkách. Kúzelnú atmosféru dotvárajú pestrofarebné kvetiny v oknách každého domu. Mesto bolo založené v 9. storočí čo sa odzrkadlilo aj na architektúre budov. V centre mesta nájdete množstvo stavieb v nemeckom gotickom štýle a v ranom renesančnom štýle. Colmar zdobia aj gotické kostoly zo stredoveku. Určite navštívte Kostol Saint-Martin z 13. storočia, Bartholdi múzeum ( Bartholdi bol významný sochár a tvorca Sochy slobody) či tržnicu obkolesenú riekou alebo sa poprechádzajte nádhernými uličkami, ktoré vás prenesú do rozprávkového sveta. V meste sa každý júl koná medzinárodný hudobný festival. Ak hľadáte niečo nové, tak Colmar vás určite očarí.

Heidelberg

Ak už budete v Colmari tak do Heidelbergu to nemáte ďaleko. Toto historické mesto s najstaršou nemeckou univerzitou vás určite príjemne prekvapí. V Heidelbergu sa prelína veľké množstvo architektonických štýlov a mimo Ruprechto-Karlovej univerzity kde vyučovali aj slávni filozofi, tu nájdete množstvo nádherných zákutí. Hlavnou dominantou mesta je však renesančný zámok Heidelberg, ktorý je postavený z červeného pieskovca vďaka čomu získal svoju typickú červenkastú farbu. Mnohí turisti tvrdia, že už prechádzka okolo zámku môže inšpirovať aj obyčajných ľudí k vytvoreniu majstrovského diela. Mesto ma tichú atmosféru a je ideálne na romantické prechádzky okolo rieky Neckar. Nádherné historické uličky spolu s neopakovateľnou kulisou zámku sú jedinečným tipom na výlet.

Gdansk

Toto historické mesto leží na brehoch Baltického mora ako skutočný drahokam. Prvá zmienka o Gdansku pochádza z 10. storočia a jeho história je spojená s mnohými štátmi a kráľovstvami. Gdansk, ktorý je významným prístavom, patrí medzi najkrajšie severské mestá. A práve jeho severná poloha sa prejavila v jeho architektúre. Pre mesto sú typické úzke uličky s historickými budovami v štýle 17. storočia z červených tehál. Najkrajšou časťou mesta sú Długa ulica, Długy Targ a pešia zóna zakončená na oboch koncoch mestskými bránami. Domáci túto časť mesta nazývajú Kráľovskou cestou. Najkrajšou ulicou je však ulica Mariacka. Gdansk žije čulým životom. Nie je tu núdza o skvelé reštaurácie či rôzne bary. Gdansk tento rok jednoducho nesmiete pri svojich cestách vynechať.

Koper

Maličké prístavné mesto Koper na západe Slovinska v sebe spája príchuť Stredozemného mora s históriou. Ak milujete Jadranské more, ale vaše cesty vedú do Chorvátska, tak by ste sa mali určite zastaviť v tomto malom mestečku. Nájdete tu skvelú prímorskú kuchyňu a milých ľudí. V meste sa nachádza Pretoriánsky palác z 15. storočia v benátskom gotickom štýle, Karmínová rotunda z 12. storočia a katedrála svätého Nazariusa s vežou zo 14. storočia. Toto malebné mestečko kedysi patrilo Benátkam a je to aj poznať. V meste sa však spájajú vplyvy Rakúska-Uhorska s Talianskom. Ak hľadáte príjemné a pokojné prímorské mestečko, ktoré nezaťaží vašu peňaženku mali by ste pouvažovať nad touto možnosťou.

Ľvov

Toto nádherné ukrajinské mesto leží 65 Km od poľských hraníc. Historické centrum mesta patrí do Svetového dedičstva UNESCO a keď doň vstúpite hneď pochopíte prečo. V meste Ľvov sa nachádza veľké množstvo chrámov cirkví rôznych vierovyznaní. Stretávajú sa tu rôzne architektonické štýly, ktoré vo vás vyvolajú pocit, že sa nachádzate na križovatke kultúr. Historické centrum je zachovalé a atmosféru spríjemňujú hrkotajúce električky. Ľudia sú bezprostrední a svojou pohostinnosťou vás úplne prekvapia. Aj keď Ľvov nepatrí medzi vychytené turistické destinácie, svojou krásou sa bezproblémov dokáže vyrovnať aj svetovým metropolám. Všade vládne pokojná atmosféra a vás tak nebude nič rušiť pri prechádzkach historickými uličkami.