Tajomstvá polyglotov: Ako sa naučiť cudzie jazyky rýchlo a efektívne

Žijeme v dobe, v ktorej je celý svet prepojený viac, než kedykoľvek predtým. Cestujeme po svete, obchodujeme s cudzincami a stretávame ľudí z rôznych krajín. Materinský jazyk nám už jednoducho nestačí. Žiaľ, mnohí z nás majú problém osvojiť si čo i len jeden cudzí jazyk. Existujú však medzi nami aj ľudia, ktorí sa bez problémov dohovoria hneď niekoľkými svetovými jazykmi – hovoria si polygloti. V čom spočíva tajomstvo ich úspechu?

Výhovorky bokom

Od učenia cudzích jazykov nás najčastejšie odrádzajú dva mýty. Prvý je ten, že na učenie cudzieho jazyka treba akýsi prirodzený talent, a ten druhý sa nás zasa snaží presvedčiť, že sme už na učenie príliš starí. Pravda je však taká, že schopnosť naučiť sa cudzí jazyk máme od narodenia všetci. Aj svoj prvý jazyk sme sa naučili už ako malé deti bez toho, že by sme špekulovali, či na to talent máme alebo nie. Na osvojenie si ďalšieho jazyka však nie sme nikdy starí. Potvrdil to aj výskum na University of Haifa, ktorý dospel k záveru, že dospelí ľudia sa dokážu jazyky naučiť lepšie ako malé deti.

Majte motiváciu

Učenie cudzieho jazyka by pre vás mala byť v prvom rade zábava, nie povinnosť. Ak sa vám podarí proces učenia premeniť na hobby, máte vyhraté. Všetci dobre vieme, že ak nám je niečo príjemné, máme z toho potešenie, a vyhľadávame to bez toho, aby nás do toho niekto druhý nútil. Práve z tohto dôvodu mnohí pri učení cudzieho jazyka v škole zlyhajú. Písomky, zlé známky a prísni učitelia nás od učenia nielenže odradia, ale v mnohých prípadoch v nás dokážu vzbudiť pocit, že na daný jazyk jednoducho nemáme a nikdy mať nebudeme. Skôr, ako sa začnete učiť cudzí jazyk, by ste preto mali vedieť, prečo chcete začať a čo je vaším cieľom. Chcete cestovať po svete? Presťahovať sa do danej krajiny? Získať povýšenie v práci? Nech je už vaša motivácia akákoľvek, bude na vás pôsobiť ako hnací motor.

Dá sa to aj z pohodlia vášho domova

Veľmi častou výhovorkou pri osvojovaní si cudzieho jazyka je taktiež tá, že nemáte možnosť navštíviť krajinu, ktorej jazyk sa učíte. Mnohí polygloti vám však potvrdia, že v danej krajine nevisí vo vzduchu nič špeciálne, vďaka čomu si jazyk osvojíte ako švihnutím čarovného prútika. Existuje mnoho ľudí, ktorí dlhodobo žili v zahraničí bez toho, aby sa cudzí jazyk naučili. Dôležité je teda vedieť sa do cudzieho jazyka ponoriť – vnímať ho, počúvať, čítať a rozprávať v ňom. A dá sa to aj bez toho, aby ste si museli kúpiť letenku. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy máme vzdelávanie a všetky informácie na dosah ruky. Vďaka moderným technológiám sa môžete obklopiť cudzím jazykom aj z pohodlia vášho domova.

Obklopte sa cudzím jazykom

Zaplatiť si drahý jazykový kurz nie je jedinou možnosťou, ako sa naučiť jazyk. V podstate to ani to samo o sebe nestačí. V súčasnosti máte k dispozícií nekonečné množstvo možností, vďaka ktorým môžete byť v neustálom kontakte s vaším cieľovým jazykom. Počúvajte podcasty, rádio, pozerajte filmy, seriály, čítajte knihy a noviny v cudzom jazyku. Množstvo materiálov nájdete na internete bez toho, aby ste utratili čo i len jeden cent. Pomôžu aj rôzne dostupné aplikácie, ako napríklad populárna Duolingo. Veľmi dôležité je však v cudzom jazyku rozprávať, najlepšie s ľuďmi, pre ktorých je daný jazyk materinský. Ako sme už spomínali, za miestnymi nie je nevyhnutné vycestovať. Postačí vám Skype. Na internete nájdete veľa ľudí, ktorí s vami cudzí jazyk radi precvičia.

Urobte z toho zvyk

Cudziemu jazyku by ste mali venovať čo najviac času – minimálne 15 minút denne. Výhovorky, že nemáte čas, neobstoja. Počas jazdy autom počúvajte podcasty. V priebehu dňa si v duchu opakujte slovíčka a frázy. Pred spaním si prečítajte zopár nových slovíčok. Platí, že kto chce, ten si čas vždy nájde.

Dôležitá je kvalita, nie kvantita

Ani polygloti, teda ľudia, ktorí hovoria niekoľkými cudzími jazykmi, by si netrúfli začať štúdium niekoľkých nových jazykov naraz. Pri každom cudzom jazyku je totiž veľmi dôležité vybudovať si pevné základy. Pamätajte preto na to, že nie je dôležité, koľko cudzích jazykov ste sa začali učiť, ale koľkými z nich sa reálne dohovoríte.