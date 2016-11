Ohodnoť článok

CT vyšetrenie pre zvieratá

Majitelia zvieracích miláčikov sa môžu tešiť. V urgentných prípadoch už nebudú musieť so zvieratami cestovať do zahraničia kvôli CT (computed tomography) vyšetreniu. Odteraz je počítačová tomografia k dispozícii v bratislavskom Sibra centre veterinárnej medicíny, ktoré je oficiálne prvé a zatiaľ jediné pracovisko na Slovensku, kde využívajú novú technológiu k vyšetreniu zvierat.

Tip redakcie: Na Slovensku je to tak… Zviera ako hnuteľná vec

CT (počítačová tomografia)je vo veterinárnej medicíne jedným z najcennejších prístrojov pre zobrazenie onkologických, neurologických a ortopedických zvieracích pacientov. Ako štandardná vyšetrovacia metóda sa používa u psov a mačiek najmä pri akútnej traume hlavy, chrbtice a panvy. Využíva sa aj na vyšetrenie nosových dutín, hrudníka, brušnej dutiny a kĺbov. Vďaka angiografii (zobrazeniu žíl a tepien) je možné podrobne a dôkladne vyšetriť hrudnú a brušnú dutinu, pričom veterinárni lekári pracujú s vysokokvalitnými detailnými zobrazeniami rezov v 3D spracovaní. Veterinárni lekári môžu obraz rotovať a majú možnosť kontrolovať jednotlivé vrstvy tela. Kontrastná látka, použitá v rámci vyšetrenia, umožňuje lepšie zobrazenie a rozlíšenie normálnych a abnormálnych orgánov, čím sa urýchľuje proces stanovenia diagnózy a následnej liečby.

„Počas CT vyšetrenia je zvierací pacient v celkovej inhalačnej anestézii a pod kontinuálnym monitoringom. Samotný scan zvieraťa je rýchly, spravidla netrvá dlhšie ako 15 minút a po ňom nasleduje preberanie z anestézie pod dozorom v hospitalizácii. Po vyšetrení vieme odovzdať CD so záznamom a do 24 hodín aj lekársku správu. Pri stavoch, ktoré si to vyžadujú, poskytneme chirurgický zákrok v predĺženej anestézii,“ vysvetľuje MVDr. Silvia Ficová, manažérka Sibra centra, členka KVL SR.

Tip redakcie: Tupozrakosť je anatomický problém, možno ho liečiť rôznymi cvičeniami

Pred CT vyšetrením je so zvieraťom potrebné absolvovať vyšetrenie u svojho veterinárneho lekára (alebo aj v Sibra centre), ktorý odporučí vyšetrenie konkrétnej oblasti. Odporúča sa aj absolvovanie predanestetického vyšetrenia (vyšetrenie krvi, EKG a pod.) kvôli bezpečnejšej anestézii. Po vyšetrení odchádza so správou pre veterinárneho lekára s odporučením ďalšieho postupu.

Na CT vyšetrenie pre zvieratá v Sibra centre je potrebné objednať sa vopred – voľné termíny sú prístupné v horizonte pár dní, akútne stavy majú prednosť a vyšetrenie môžu absolvovať aj ihneď. Viac informácií je zverejnených na www.sibra.sk.

Čítajte tiež:

Na Slovensku by malo v zime dovolenkovať viac turistov než vlani

Po Trumpovom víťazstve – rasisti a nenávisť

O Sibra centre

Centrum veterinárnej medicíny vzniklo v roku 2013, sídli v bratislavskej Dúbravke. Ide o špecializované pracovisko, ktorého súčasťou je veterinárna nemocnica a klinika so zameraním na odbory: interná medicína, neurológia, onkológia, chirurgia, ortopédia, magnetická rezonancia, fyzioterapia, rehabilitácie, kardiológia a najnovšie aj CT – počítačová tomografia. Centrum aktuálne zamestnáva 11 veterinárnych lekárov, 4 veterinárne sestry a 5 ďalších spolupracovníkov. Za svoju existenciu pomohlo už viac ako 6000 zvieracím pacientom.