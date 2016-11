Ohodnoť článok

Čo nasledovalo po víťazstve Donalda Trumpa

Washington 11. novembra (TASR) – Po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách sa v USA začali množiť prípady nenávistných prejavov voči cudzincom a moslimom.

Minnesota

Spravodajská televízia CNN informovala v noci nadnes o študentovi Mosesovi Karngbayovi, ktorý našiel na toaletách vo svojej škole v štáte Minnesota rasistické nápisy ako “#Go back to Africa” (Vráťte sa do Afriky), “Make America great again” (slogan Trumpovej kampane), “Whites only” (Len pre bielych), “White America” (Biela Amerika) či “Trump”.

“To je prvýkrát, čo mi bolo v škole do plaču,” povedal Karngbaye miestnej televízii WCCO.

San Diego

Ďalší prípad sa stal študentke San Diego State University, ktorú na ceste k jej autu začali obťažovať dvaja muži spomínajúci Trumpa a moslimov. Podľa vedenia školy sa na ňu zamerali zrejme pre jej moslimskú vieru a preto, že nosí tradičný moslimský odev a hidžáb. Muži študentke zobrali kabelku, ruksak a kľúče od auta. Následne zavolala políciu, no medzitým jej ukradli auto. Páchatelia tohto činu sú stále na slobode.

Michigan

Aj ďalší prípad sa odohral v škole, konkrétne deň po voľbách v strednej škole Royal Oak v štáte Michigan. V tamojšej jedálni začali niektorí študenti vykrikovať “Postaviť múr! Postaviť múr!” Narážali tým na Trumpove vyjadrenia z predvolebnej kampane o postavení múru na hraniciach s Mexikom, ktorý by zabránil nelegálnej migrácii.

Video z jedálne bolo zverejnené na jednej zo sociálnych sietí. Končí sa v momente, keď jedno dievča upozorní spolužiakov, že ich nakrúcajú. “Pracujeme s našimi študentmi, aby sme im pomohli pochopiť dopad ich slov a činov na ostatných v ich okolí,” reagovalo vo štvrtok na incident vedenie školy.

Durham

Deň po Trumpovom víťazstve niekto namaľoval rasistický nápis na stenu v meste Durham v štáte Severná Karolína. Stálo v ňom “Black lives don’t matter and neither does your votes” (Na životoch černochov ani na ich hlasoch nezáleží), čo je narážka na celoamerické hnutie s názvom Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Nápis bol ešte v ten deň zatretý.

Filadelfia

Polícia vo Filadelfii zasa zaznamenala po voľbách niekoľko prípadov hákových krížov či nacistických pozdravov načmáraných na stenách budov a vozidlách. Okno jednej z budov na Broad Street niekto popísal slovami “Sieg Heil 2016” a “Trump”, pričom písmeno T bolo nahradené hákovým krížom. Rasistické nápisy sa objavili aj na inej ulici na troch autách a priečelí domu.

Po víťazstve Donalda Trumpa nastalo šialenstvo na oboch strnách. Podľa agentúry Reuters sa však objavili aj správy o fyzických a slovných útokoch na Trumpových priaznivcov. Napríklad na videu zverejnenom na jednej sociálnej sieti je vidieť, ako najmenej dvaja ľudia bijú muža na križovatke v Chicagu, pričom ďalší kričia “Zvolili ste Trumpa” a “Nevoľte Trumpa.”

Mark Potok z americkej neziskovej organizácie Southern Poverty Law Center bojujúcej za občianske práva vo štvrtok na tlačovej konferencii vo Washingtone povedal, že takú vlnu činov z nenávisti nezažil v USA od zvolenia Baracka Obamu za prvého černošského prezidenta v roku 2008. Pripomenul, že podobná vlna prebehla Veľkou Britániou po júnovom referende o odchode z Európskej únie.

“Neočakávam, že by to trvalo štyri roky. V prípade brexitu sa to upokojilo po niekoľkých týždňoch,” povedal Potok.

