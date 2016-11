Ohodnoť článok

Dovolenka na Filipínach: Aj keď sa v poslednej dobe o Filipínach hovorí ako o nebezpečnej krajine plnej teroristov, nepokojov medzi kresťanmi a moslimami, tieto politické a náboženské záležitosti, zatiaľ, turistický ruch veľmi neovplyvňujú. Pozrite si fotografie, ktoré vás donútia kúpiť si letenku hneď a stráviť dovolenku na Filipínach už túto zimu. Aj keď majú Filipíny vyše 7 000 ostrovov, my vám poradíme s výberom.

Ako sa lacno dostať na Filipíny

Jeden z najlacnejších spôsobov cesty na Filipíny je kúpiť si letenku z Dubaja od Cebu Pacific. Priemerná cena spiatočnej letenky na Filipíny z Dubaja je okolo 200 – 300 €, no keď majú akciu, dá sa kúpiť aj za 30 – 70 €. Áno, dobre čítate, nevypadla nám nula. Ako sa dostať však do Dubaja? Skúste WizzAir z Budapešti alebo Smartwings z Prahy. Letenky do Dubaja tiež nestoja veľa a dostanete sa tam už od 50 € jednosmerne. Celkovo vás môže teda spiatočná letenka na Filipíny stáť z Európy aj 300 €, keď vystihnete dobrú akciu a cenu. Dovolenka na Filipínach teda isto nepatrí medzi tie najdrahšie.

Ktorý filipínsky ostrov si vybrať

Pre niekoho môže byť ťažké vybrať si spomedzi 7 000 ostrovov, no tu je zoznam tých najpopulárnejších. Miestni odporúčajú najmä Palawan pre krásnu prírodu a Boracay pre neuveriteľné pláže.

Palawan

Bohol

Boracay

Malapascua

Fotografie, ktoré vás správne naladia

Neuveriteľne čistá a teplá voda, ktorá doslova ladí s okolitou prírodou a pralesmi Odliv na ostrove Malapascua. Biely piesok a rybárske lode – to sú Filipíny Západ slnka je ideálny čas pre potápačov, ktorí si chcú pozrieť podmorský život v noci So zdravou stravou na Filipínach môže byť problém, no ovocie nájdete na každom rohu Farebné strechy malých dedín, ktoré sa ukrývajú v údoliach džungle Pláže, ktoré nepoznajú ani turisti. Stačí sa prejsť a môžete nájsť aj takéto prekvapenie

