Ohodnoť článok

Legalizácia marihuany

Aký to bude mať vplyv na ekonomiku? Kalifornia je po USA ako celku, Číne, Japonsku, Nemecku a Veľkej Británii šiesta najväčšia ekonomika na svete. Minulý rok vyprodukoval štát HDP v hodnote 225 triliónov eur. Legalizácia marihuany v takomto ekonomickom prostredí je veľký krok. Znamená totiž ďalšie nezanedbateľné zárobky.

Tip redakcie: Nová solárna strecha od Tesly dodá energiu pre celý dom

Poriadny balík

Zlegalizovanie marihuany znamená, že ju ľudia budú môcť beztrestne užívať, pestovať, kupovať a predávať. S predajom v obchodoch by sa malo začať 1. januára 2018. Za rok 2018 by sa zisky z predaja marihuany mali pohybovať okolo jednej a pol miliardy eur. Za rok 2019 to budú už 3 miliardy a do roku 2020 aj štyri miliardy eur ročne. Ak k tomu prirátame už teraz prekvitajúci obchod s marihuanou na lekárske účely, dostaneme sa do roku 2020 na 6 miliárd eur ročne len z predaja tejto rastliny a produktov z nej. Samotný štát si za pestovanie a predaj marihuany bude samozrejme pýtať dane, čím sa jeho príjmy zvýšia o ďalšiu značnú sumu peňazí.

Marihuana je v USA legálna v štátoch Colorado, Washington, Oregon, Aljaška, Massachusetts a Nevada. Hlasovanie práve prebieha aj v Maine.

Čitajte tiež:

Pre brexit odkladá Deutsche Bahn predaj divízií Schenker a Arriva

Severná Kórea by mohla odpáliť raketu v čase prezidentských volieb

Zdroj: http://www.businessinsider.com/marijuana-california-weed-legal-economy-2016-11?utm_content=bufferfd4d1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer