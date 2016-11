Ohodnoť článok

Jadrový raketový program: Soul (TASR) – Juhokórejská armáda je v stave vysokej pohotovosti kvôli obavám, že by Severná Kórea mohla skúšobne odpáliť balistickú strelu stredného doletu, a to niekedy okolo utorkových prezidentských volieb v USA. Oznámila to dnes agentúra Jonhap s odvolaním sa na predstaviteľov juhokórejskej armády.

Tip redakcie: Najstrašidelnejšie cesty na svete. Po tomto si cestu autom rozmyslíte

Komunistická KĽDR by sa týmto spôsobom mohla pokúsiť vyslať novozvolenému americkému prezidentovi dôrazný signál, že mieni pokračovať v rozvíjaní svojho jadrového raketového programu napriek medzinárodnému odsúdeniu a sankciám, tvrdí Soul.

Išlo by o najnovšiu zo série raketových skúšok, ktorými KĽDR tento rok porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, zakazujúce Pchjongjangu všetky aktivity súvisiace s balistickými strelami. Južná Kórea i Spojené štáty preto v týchto dňoch pozorne monitorujú akékoľvek potenciálne presuny rakiet na území KĽDR.

Obavy z ďalšieho možného testu severokórejskej balistickej strely tlmočili už 1. novembra americkí predstavitelia. Vtedy sa však domnievali, že by sa tak mohlo stať v priebehu nasledujúcich troch dní.

Tip redakcie: Rapídny rast aplikácie Slack sa zastavil

Sankcie ich nezastavia

Severná Kórea, ktorá je terčom sankcií OSN i ďalších medzinárodných sankčných opatrení v súvislosti so svojimi jadrovými a raketovými programami, vykonala tento rok opakované raketové skúšky. Poslednú, podľa USA a Južnej Kórey neúspešnú, uskutočnila len 20. októbra napriek hrozbe ďalších sankcií, ktoré sú už v štádiu prípravy. Vyzerá to tak, že svoj jadrový raketový program kvôli sankciám nezastaví.

Okrem toho tento rok KĽDR podnikla v januári svoju štvrtú a 9. septembra piatu a zatiaľ najväčšiu jadrovú skúšku.

Čítajte tiež:

Zmeny v exekučnom poriadku