Komunikačná aplikácia Slack:

Komunikačnej aplikácii Slack sa od jej spustenia v auguste 2013 výnimočne darí. Za posledných 5 mesiacov sa jej denná užívateľská základňa a počet platiacich zákazníkov zvýšil o 33%. Oproti obdobiu od polovice decembra 2015 do 25. mája tohto roku, kedy zaznamenala 50% nárast denných užívateľov a 63% nárast zaplatených miest, je to však spomalenie.

Zdá sa, že firmy, najmä väčšie, potrebujú nerušivú aplikáciu bez zbytočných prvkov ako sú napríklad GIF-y. Uber prestal Slack používať v apríli.

V nedávnom blogovom príspevku zverejnil Slack zopár zaujímavých čísel. Podľa nich aplikáciu denne používajú štyri milióny ľudí, týždenne 5,8 milióna ľudí a zaplatilo si za ňu jeden a štvrť milióna používateľov a 33-tisíc tímov. Ročne to pre Slack znamená zisk asi 90 miliónov eur. To nie je pre spoločnosť so 650 zamestnancami a siedmimi pobočkami tak veľa. V apríli odhadli hodnotu firmy na 3,4 miliardy eur.

Má za sebou gigantov

Rast firmy je stále obdivuhodný. Za 10 mesiacov sa jej podarilo zdvojnásobiť počet užívateľov. Investori ako Thrive, GGV, Comcast, Accel, Index a Social Capital sa však spoliehajú, že si Slack nastavené tempo aj udrží.

Spoločnosť sa snaží dokázať svoju kvalitu zverejnením zákazníkov, medzi ktorými nájdete napríklad Autodesk, eBay, Conde Nast, Airbnb, EA, Pinterest, TIME, či LinkedIn. Apeluje tiež na to, že polovica denných užívateľov pochádza zo zahraničia – teda nie zo Severnej Ameriky.

Komunikačná aplikácia Slack sa ďalej rozhodla investovať 72 miliónov eur do aplikácií na svojej platforme. Zaviedol tiež widget, cez ktorý sa môžete do niektorých korporačných programov jednoducho prihlásiť pomocou Slacku.

