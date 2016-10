Ohodnoť článok

Akcie Trivaga: Expedia, spoločnosť s väčšinovým podielom v Trivagu, najala na účely predaja akcií firmy JPMorgan, Goldman Sachs a Morgan Stanley. Predaj prebehne na druhej najväčšej burze na svete, Nasdaq. Analytici ocenili hodnotu Trivaga a akcie Trivaga na 4 a pol miliardy eur.

Na trhu by sa mali objaviť do konca novembra.

Trivago vraj z predaja očakávalo zisk asi miliardu eur, čím by sa predaj ich akcií stal najziskovejšou prvou ponukou akcií (IPO) technologického charakteru v USA za rok 2016.

„IPO by ohodnotilo Trivago ako samostatnú spoločnosť,“ hovorí CEO Expedie Dara Khosrowshahiová. „Expedia neplánuje predať svoje podiely a je otázne, či k IPO vôbec dôjde a ak, či bude úspešné.“

Trivago zarobilo v druhom kvartáli 180 miliónov eur a za posledných 12 mesiacov 606 miliónov eur. Keďže ich celkové zisky nepresahujú hodnotu 1 miliardy dolárov, môžu sa zúčastniť IPO súkromne v spolupráci s Americkou komisiou pre cenné papiere a valuty (SEC).

Po zverejnení ponuky musí spoločnosť počkať tri týždne, kým sa začne samotný predaj. V druhej polovici novembra by to mohlo byť riskantné. Výsledky amerických prezidentských volieb by mohli negatívne ovplyvniť burzu. V prípade nestáleho trhu a s tým spojenej inflácie by investori nemuseli mať chuť nakupovať.

Ak Trivago predsa len pôjde na burzu , mohlo by to „oživiť“ trh s technologickými akciami. Minulý rok trh stagnoval a v roku 2016 sa zviechal len pomaly. Najväčší technologický obchod roku na burze bol predaj akcií japonskej komunikačnej aplikácie Line. Predávala sa v Tokiu aj v New Yorku a zarobila 1,14 miliardy eur.

Expedia situáciu ďalej nekomentovala. Podľa Reuters si na obchod najala banky.

