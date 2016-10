Denník New York Times verejne citoval výpovede žien, ktoré obťažoval Donald Trump 4 (80%) 1 vote

New York 13. októbra (TASR) – Americký denník New York Times zverejnil výpovede dvoch žien tvrdiacich, že sa ich súčasný kandidát na prezidenta Spojených štátov Donald Trump v minulosti nevhodne dotýkal a ich obťažoval. Volebný tím republikána tieto obvinenia odmietol, napísala dnes agentúra AP.

Prvá zo žien v rozhovore pre New York Times uviedla, že Trump ju chytil za prsia a pokúsil sa jej položiť ruku pod sukňu. Incident sa stal v lietadle pred vyše tridsiatimi rokmi. Druhú citovanú ženu Trump v roku 2005 násilím pobozkal na ústa priamo v budove Trump Tower, kde v tom čase pracovala. “Celý článok je vymyslený,” reagoval na text v americkom denníku tím volebnej kampane republikánskeho kandidáta. Noviny New York Times spustili “celkom nepravdivý a koordinovaný útok na česť”, píše sa vo vyhlásení Trumpovho tímu, ktoré citovala stanica BBC.

Jessica Leedsová z Manhattanu sedela vedľa realitného magnáta Trumpa počas letu do New Yorku v oddelení prvej triedy. V rozhovore popísala, že Trump zdvihol opierku na ruky a začal sa jej dotýkať. “Bol ako chobotnica, ruky mal všade,” povedala v tom čase 38-ročná žena a dodala, že išlo o útok.

Rachel Crooksová mala 22 rokov, keď bola zamestnaná ako recepčná v realitnej spoločnosti v Trump Tower. Pre americký denník vypovedala, že Trump ju pobozkal na pery pred výťahom v budove. “Bolo to tak nevhodné,” povedala Crooksová. “Veľmi ma nahnevalo to, že si myslel, že som tak bezvýznamná, že si to môže dovoliť urobiť,” dodala. Ani jedna z citovaných obetí svoj zážitok nikdy neoznámila na polícii. Obe sa s ním však zverili priateľom a rodine.

