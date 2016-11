Ohodnoť článok

Berlín 4. novembra (TASR) – Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn odkladá svoj pôvodný plán čiastočnej privatizácie divízií Arriva a Schenker. Dôvodom je rozhodnutie Britov odísť z Európskej únie. Uviedol to dnes šéf spoločnosti Deutsche Bahn Rüdiger Grube, ktorý tým potvrdil predchádzajúce informácie z médií. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.

Vedenie DB by o svojom rozhodnutí malo informovať dozornú radu 14. decembra. “Vzhľadom na najnovší vývoj situácie nemôžeme doporučiť uvedenie akcií na burzu,” povedal Grube pre DPA. O zmene plánov Deutsche Bahn už v septembri informoval nemecký denník Handelsblatt, ktorý sa vtedy odvolal na zdroje z dozornej rady.

Železničná spoločnosť Deutsche Bahn plánovala predať akcie svojej britskej divízie Arriva a logistickej divízie Schenker približne za 4,5 miliardy eur, čo jej malo pomôcť znížiť vysoký dlh. Ten dosahuje približne 20 miliárd eur. Teraz ale Grube pre DPA uviedol, že júnové rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu situáciu úplne zmenilo. “Vyhadzovali by sme peniaze von oknom. A to by nebolo rozumné,” povedal šéf DB.

Navyše, medzičasom sa znížil aj tlak na Deutsche Bahn, čo sa týka získania potrebnej hotovosti. Nemecká vláda totiž spoločnosti v septembri prisľúbila, že v tomto roku jej poskytne finančnú injekciu vo výške jednej miliardy eur. Ďalších 1,4 miliardy eur by DB mohla získať v nasledujúcich štyroch rokoch.

