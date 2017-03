BREXIT: Pre britské firmy je kľúčové zachovať voľný obchod a pohyb ľudí s EÚ

Ohodnoť článok

(TASR) – Jediným viditeľným ekonomickým dôsledkom referenda o brexite je oslabenie hodnoty britskej libry. Pre TASR to potvrdil regionálny riaditeľ britskej spoločnosti Gleeds pre strednú a východnú Európu Vladimír Bílý. „Po referende sme videli okamžitý pokles cien nehnuteľností a stavebnej aktivity. To sa už zmenilo a trh sa zotavil. Slabšia libra však znamená drahšie dovozy, napríklad surovín, čo sa premieta do nákladov v stavebníctve,“ uviedol Bílý.

Britské firmy chcú aj naďalej voľný obchod

Pre britské firmy je kľúčové, aby aj po rokovaní o brexite ostal zachovaný voľný obchod a pohyb pracovníkov s krajinami EÚ. „V tejto požiadavke sú britské firmy zajedno. Je to podmienka, aby sme dokázali rozvíjať a expandovať vlastné podnikanie. Viaceré priemyselné odvetvia ako automobilový priemysel už dostali uistenie, že táto podmienka bude splnená. Veríme, že sa to bude týkať aj oblasti stavebníctva a nehnuteľností,“ konštatoval Bílý s tým, že britské firmy považujú investície v krajinách EÚ za dôležité, a to bez ohľadu na politický vývoj.

Veľká Británia aktivuje článok 50 Lisabonskej zmluvy do konca marca. Po stretnutí s predsedom vlády SR Robertom Ficom to v piatok (3. 3.) potvrdil britský minister pre brexit David Davis. Aktivácia tohto článku znamená spustenie vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ). Podľa Fica sa v britských novinách objavila informácia, že dňom notifikácie článku 50 by mali okamžite nastať obmedzujúce podmienky pre občanov z EÚ, ktorí žijú vo Veľkej Británii. “Podľa pána Davisa ide len o mediálne klebety,” priznal Fico. Davis doplnil, že v každej krajine médiá a novinári často zapĺňajú prázdny priestor rôznymi výmyslami a fámami.

