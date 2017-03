Máme 11 dôvodov, prečo by ste sa mali Dubaju vyhnúť veľkým oblúkom

Ohodnoť článok

Nedávno sme na internete zachytili akciové letenky do Dubaja za smiešne ceny. Dubaj je už niekoľko rokov veľmi v móde. Vidina luxusu, teplého počasia, nákupov a selfíčiek z Jumeirah beach v pozadí s najluxusnejším hotelom na svete lákajú nejedného turistu zo Slovenska.

Dlho sme mali Dubaj zafixovaný ako luxusnú destináciu amerických hercov, no dnes sa otvoril už aj Slovákom. Avšak, mnoho z tých čo tam boli potvrdili, že Dubaj nieje v skutočnosti tak úžasný, ako sa tvári. Mnohí z tých, čo tam žijú by dokonca Dubaj nikomu neodporučili. Redakcia Zaujímavosti pre vás spísala dôvody, prečo by ste návštevu Dubaja zo svojho cestovateľského itineráru mali tento rok úplne vynechať. Poďme na to:

V Dubaji je príliš teplo počas celého roka. V júli teploty vystupujú nad 40 stupňov.

V Dubaji je draho od ubytovania až po alkohol. Z niečoho to mesto predsa musí žiť.

Majú tu prísne zákony ohľadne pitia alkoholu. Oficiálne by si mal každý turista vybaviť licenciu na alkohol, no nikto to nedodržiava.

Ženy sa tu môžu opaľovať v bikinách len na vyhradených miestach, nakoľko ide stále o moslimskú krajinu

Na pláži piť alkohol nemôžete a ak vás chytia, môžete skončiť vo väzení

Mestská hromadná doprava je nevyhovujúca a metro ani zďaleka nepokrýva celé mesto.

Dubaj nieje budovaný pre peších chodcov, auto je nutnosť. Chodníky a parky na príjemnú prechádzku? V Dubaji nie.

Dubaj má neuveriteľné pozlátko za ktorým stojí lacná pracovná sila z Bangladéša a Indie. Títo ľudia postavili luxusný Dubaj v hrozných podmienkach takmer zadarmo.

Dubaj je už „otrepaný“ a každý v ňom bol. Čo tak niečo originálne?

V Dubaji prechaldnete z klimatizácie s ktorou to tu preháňajú. Od nákupných centier až po taxíky a metrá. Zima!

V Dubaji je všetko ďaleko, nakoľko je mesto veľmi rozťahané po pobreží. Aj keď tu taxíky nestoja až tak veľa, je to otrava.

Tento článok samozrejme neslúži na odradenie, no chce vám ukázať pravú tvár Dubaja. Samozrejme, že sa nájdu aj tí, ktorí nenechajú na Dubaj dopustiť a všetko je o osobnom názore. Avšak, toto sú fakty kvôli ktorým vás môže Dubaj nemilo prekvapiť. Pripravte sa naň poriadne.