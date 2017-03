Naštartuj sa! Týchto päť krajín na teba čaká a peňaženku ti nezruinujú

Ohodnoť článok

Ono, ľahšie sa to povie, ťažšie spraví. Každý z nás má niekedy ten pocit, že potrebuje proste reset aspoň na pár dní. Potom si ale pozrieme letenky a vidíme, že oveľa lepšie sa nám bude „resetovať“ u starej mamy na záhrade bez toho, aby sme sedeli hodiny v lietadle a minuli veľa peňazí. Avšak, stále sú tu miesta, na ktorých sa môžete zregenerovať a nemusí vás to stáť veľa. Zoradili sme päť krajín podľa ich finančnej náročnosti, ktoré sú podľa redakcie Zaujímavosti ideálne na príjemný reset od reálneho života.

5 krajín na reset mysle zoradených od najlacnejšej po najdrahšiu

Rumunsko vám ponúkne nádherné hory a nízke ceny

Pre milovníkov prírody, nádherných hôr a dobrého jedla je Rumunsko priam ideálna krajina. Mnohí majú voči nej stále predsudky a myslia si, že ide o krajinu nebezpečnú. Avšak, to už dávno nie je pravda. Podobne ako Juhoafrická republika či Kolumbia, aj Rumunsko malo kedysi vo svete zlú reputáciu, no dnes je všetko na dobrej ceste a Rumusnko sa stáva vychytenou destináciou pre tých, ktorí hľadajú dobrodružstvo za rozumné ceny.

Ceny leteniek do Rumunska: od 20 € jednosmerne do mesta Cluj z Budapešti a čoskoro aj z Bratislavy

Ceny ubytovania v Rumunsku: od 5 € na noc v hosteloch až po 30 € na noc v luxusných hoteloch

Čo nevynechať: Bukurešť, Brašov, hrad Vlada Tepesa (Dracula)

Estónsko ponúka západný štandard a východné ceny

Ak ste ešte nepočuli o Estónsku, zrejme si myslíte, že ide o krajinu celkom zaostalú. Vedeli ste napríklad to, že Skype bol vymyslený Estóncami? Táto krajina v severo-východnej Európe na hraniciach s Ruskom a Lotyšskom sa však rapídne posúva dopredu. Estónsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré zaviedli elektronický občiansky preukaz a dnes si tam môžete vybaviť takzvanú e-resicency, čo je virtuálny pobyt. Využijú to najmä podnikatelia. Estónsko je malá krajina s hlavným mestom Tallinn, no určite pozrite aj druhé najväčšie mesto, Tartu. Ceny sú tu podobné ako na Slovensku.

Ceny leteniek do Estónska: od 100 € spiatočne do Tallinnu z Viedne

Ceny ubytovania v Estónsku: od 10 € za noc v hosteoch

Čo nevynechať v Estónsku: historické námestie v Tallinne, študentské mesto Tartu

Srbsko a Macedónsko je prístupnejšie než kedykoľvek pred tým

Tiež menej známe krajiny pre Slováka. Avšak, v roku 2017 si môžete zaletieť do Srbska aj Macedónska priamo z Bratislavy. Nádherná príroda, nízke ceny a balkánska kultúra. Ideálne na víkendový výlet lietadlom.

Ceny leteniek do Srbska: od 10 € do mesta Niš z Bratislavy

Ceny ubytovania v Srbsku: od 10 € v hosteloch

Čo nevynechať v Srbsku: Belehrad, nádhernú prírodu

Španielsko nie je len predražená Barcelona

Kto z vás bol v Barcelone vie, ako draho v Španielsku môže byť. Avšak, Barcelona je turistické mesto plné návštevníkov z celého sveta. Skúste sa pozrieť aj do Madridu a uvidíte, že všetko stojí o polovicu menej, než v Barcelone. Španielsko vôbec drahá krajina nie je a má tak nespočetne veľa miest, ktoré by ste mohli navštíviť, že sa tam vyberte na dlhšie. Nechajte sa inšpirovať redakciou Zaujímavosti a pozrite sa aj na sever do hôr a okolia nádhernej Zaragozy.

Ceny leteniek do Španielska: od 50 € jednosmerne z Bratislavy do Madridu

Ceny ubytovania v Španielsku: od 10 € v hosteloch

Čo nevynechať v Španielsku: historické centrum Madridu, výčie západy, ochutnajte šunku Jamón, hory pri Zaragoza

Maroko mimo turistickej sezóny dokáže byť lacnejšie ako Slovensko

Svetoznámy Marrákeš (ktorý miluje aj speváčka Shakira) pozná snáď každý. Nejde o lacné miesto, nakoľko Marrákeš žije z turistického ruchu. Neďaleké pohorie Atlasu s údolím Ourika je však panenské mesto v marockých horách, ktoré stojí za návštevu. Maroko prekvapuje stále viac a logistika po krajine je niekedy jednoduchšia než po Slovensku. Perfektne vybudované cesty a železničná sieť robia Maroko krajinou jednoduchou pre pohyb. Zatavte sa aj v mestách ako je Casablanca či Féz.