Nórsko – nádherná krajina, no peňaženka zaplače

Ohodnoť článok

Prechádzky po tichých mestách, rybačky v náruči panensky nepoškvrnenej prírody či plavby po unikátnych fjordoch. Dôvodov na návštevu Nórska je viac než dosť, no má to jeden háčik. Bez plnej peňaženky si cestu do útrob najkrajších zákutí planéty neužijete.

Tip redakcie: Máme 11 dôvodov, prečo by ste sa mali Dubaju vyhnúť veľkým oblúkom

Jedna z najšťastnejších krajín sveta, v ktorej sa plnia sny každého cestovateľa, otvára brány všetkým dobrodruhom hľadajúcim zmysel života. Reč je o Nórsku, pri ktorého návšteve sa stretnete s tak fascinujúcimi zážitkami, že nebudete chcieť odísť. Napriek všetkým prírodným nádherám, ktoré sa doslova ponúkajú z každej strany, je táto magická krajina dostupná len pre tých, ktorí majú vrecká plná peňazí.

Krajina plná šťastia

Nóri patria k tým najšťastnejším národom, aspoň tak ich označujú prieskumy, ktoré si berú na paškál porovnávanie miery šťastia medzi jednotlivými štátmi. K úsmevu na ich tvárach určite prispieva rekordne nízka kriminalita, ekonomická stabilita alebo garantovaná sloboda pohybu, ktorá vám s výnimkou súkromných pozemkov umožní zdržiavať sa kdekoľvek. A čerešničkou na torte budú práve úžasné scenérie a divadelné predstavenia majestátnej prírody.

Čo sa oplatí vidieť v Nórsku :

Geirangerfjord – Nech je cieľom cesty po Nórsku čokoľvek, vynechať plavbu po najkrajšom fjorde sveta by bolo doslova hriechom. Ide o 15 km ľadovcový fjord, ktorý už 12 rokov patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Hornindalsvatnet – Spomedzi všetkých 450 000 jazier nachádzajúcich sa v Nórsku, vyniká práve Hornindalsvatnet. Podľa štatistík sa jedná o najhlbšie európske jazero, ktorého dno sa nachádza v hĺbke 514 metrov.

Lofoty – Polárna žiara sa dá pozorovať na viacerých miestach, no málokde ponúka tak úžasné divadlo ako na súostroví Lofoty tvorenom vyše 80 ostrovmi. Každý z nich je priam idylickým miestom, čo sa v spojitosti s pohľadom na polárnu žiaru javí ako lákavá ponuka na návštevu.

North Cape – Okres Finnmark so svojim najsevernejším bodom Európy, po domácky North Cape, víta ročne státisíce turistov. Obdivovať je určite čo, nakoľko ponad sídla miestnych sa vypínajú nádherné skalnaté útesy.

Oslo – Okrem úžasnej prírody stojí za pozornosť aj hlavné mesto. Oslo je tradičnou severskou metropolou, ktorá dýcha neodolateľnou atmosférou plnou elegantnej architektúry. Pozornosť vzbudzujú aj parky plné sôch a nádherných vegetačných plôch.

Za krásu a pohodlie sa platí

Teória o tom, že za krásu treba platiť, nadobúda v Nórsku ešte väčší význam. Na rozdiel od iných krajín však problémom nie je spoplatnenie najkrajších destinácií, ale ceny služieb, bez ktorých využitia bude vaše cestovanie naprieč týmito zázračnými miestami dosť náročné. Či už potrebujete nocľah, jedlo alebo iné služby, z niektorých cien sa vám poriadne zatočí hlava.

Pozor na predražené ceny :

– pri poplatkoch za výber z bankomatu

– pri výbere ubytovania v hoteloch

– pri kúpe čerstvej zeleniny a ovocia

– pri nákupe alkoholu alebo cigariet

Ak chcete okúsiť chuť najkrajších miest planéty, potom je cesta do Nórska najlepšou voľbou. Pri plánovaní dovolenky si však zrátajte peniaze a dobre pouvažujte, koľko ste ochotní utratiť. Severania sú síce milí a pohostinní, no zadarmo to nebude. Niežeby to robili naschvál, oni si to pri svojej životnej úrovni jednoducho môžu dovoliť.