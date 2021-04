Vyvraciame mýtus – autobatérie najviac trpia počas zimy

13_Phunkod / Shutterstock.com

Často si môžete prečítať overené tipy a skúsenosti o tom, ako autobatérie jednoznačne najviac trpia počas zimy a nízkych teplôt. Zvádza to k nie úplne správnemu tvrdeniu, že autobatériám je potrebné venovať v zime špeciálnu, ba priam väčšiu pozornosť než počas iného obdobia v roku. Autobatérie sa totiž namáhajú celoročne a najviac trpia paradoxne v lete, avšak nahromadené problémy sa potom prejavia najmä v zime.

Pripravte sa a majte poruke riešenie

Čo teda z tohto vyvráteného mýtu vyplýva pre motoristov? Tak predovšetkým to, že treba byť pripravený celoročne. A venovať autobatériám pozornosť nielen v zime, ale aj v iných ročných obdobiach. Zvlášť to platí v prípade, ak na aute tak často nejazdíte. V tom prípade by nabíjačky autobatérií rozhodne nemali chýbať vo vašej garáži. Je totiž jasné, že keď auto dlhšie nepoužívate, autobatéria sa vybíja. A vtedy je naozaj jedno, či je jar, leto, jeseň alebo zima. Problém môže prísť kedykoľvek, a práve vďaka nabíjačke autobatérie zamedzíte potenciálnym problémom. Ak už je neskoro, pomôžu len štartovacie káble či štartovacie vozíky.

Prevencia lepšia než riešenie problémov

Autobatéria je unikátnym príkladom a potvrdením, že lepšie je problémom predchádzať, než ich následne riešiť. A opäť sa chceme vrátiť k mýtu o zime. Rozhodne to nie je tak, že autobatériu si treba všímať len v zime. Môžete k tomu prispieť aj vy sami, že auto budete šetrne používať a vyhnete sa veciam ako zapnuté svetlá pri vypnutom motore a podobne, čím batériu len vybíjate.

Nezabúdajte ani na iné veci na svojom aute

Samozrejme, nie je všetko len o autobatériách. Nezabúdajte ani na ďalšie veci, ktoré sa na aute dokážu opotrebovať – napríklad kontrola bŕzd, pneumatiky, disky a podobne. Majte na pamäti menenie pneumatík, dbajte na ich životnosť a správny tlak v pneumatikách. Ak náhodou čokoľvek nesedí, tak kompresory v autoservise vám dodajú správny tlak do pneumatík a podobne. Auto je komplex, v ktorom hrá napríklad autobatéria dôležitú, no určite nie jedinú úlohu.