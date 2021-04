Nohy v pohodlí a kvalite

WAYHOME studio / Shutterstock.com

Neprejde deň, kedy by ste si na nohy neobuli topánky, vďaka ktorým zvládnete akékoľvek povrchy bez toho, aby ste si zranili chodidlo. Topánky sú našou dennodennou súčasťou a to je najväčší dôvod, prečo by ste nemali podceňovať ich výber a nepozerať sa na ne len ako na módny doplnok, ktorým ale nepochybne sú.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko párov topánok doma máte a koľko aj z nich reálne využívate? Topánky sú často závislosťou a vy jednoducho musíte mať z každého štýlu nejaký pár. Vedeli ste, že topánky na podpätkoch neboli v minulosti záležitosťou len žien? Táto obuv patrila aj medzi pánske topánky a vyjadrovala spoločenské postavenie. Čím vyšší opätok, tým váženejší muž. Dnes už sú topánky znakom štýlu a módneho cítenia. Stačí ich len dobre skombinovať s outfitom.

U detí len nové topánky

Pri najmenších deťoch, ktoré sa začínajú stavať na nohy a zaťažujú chodidlo i klenbu, je nutné vybrať kvalitné topánky vhodné na konkrétnu nohu. Preto nie je úplne vhodné kupovať používané topánky z druhej ruky, ktoré už sú vychodené a boli prispôsobené inej nohe. Zvyknite si už od dieťaťa kupovať radšej jeden pár drahších topánok, pri ktorých viete, že sú pevné a nebudú mať negatívny vplyv na nohu (ako napríklad ploché nohy), ako sa nechať zlákať nízkou cenou a neskôr riešiť problémy s ortopédom.

Topánky o vás prezradia mnoho

U dospelých, ktorí už majú chodidlo a klenbu nohy vyvinuté, je otázka kúpy topánok už viac fashion než nazeranie na ne zo zdravotného hľadiska. Topánky sú často prvým znakom toho, ako sa človek o svoj život stará. Keď sa niektorých párov spýtate, čo prvé si na tom druhom všimli, tak mnohí odpovedia práve topánky, pretože ich čistota a štýl vypovedia o človeku mnoho. Rovnako tak si určite vždy pri návštevách všímate stav chodby, kde sú topánky poukladané. Chaos, pomiešané páry, nevyčistené topánky pohádzané jedna cez druhú vám dá už hneď aký-taký obraz o danej domácnosti. Naopak, pekne poukladaná a úhľadne zoradená obuv je znakom usporiadaného domova.

Zhodneme sa asi v tom, že štýlové topánky v tom najlepšom stave sú dôležité a mali by ste si na ich stave dávať záležať. Športová obuv patrí k univerzálnym modelom, ktoré si obľúbia muži, ženy i deti, a ak viete, ako na to, tak ju dokážete skombinovať naozaj s akýmkoľvek outfitom. Ak hľadáte inšpiráciu na svoj ďalší úlovok do zbierky topánok, mrknite na Footshop a snažte sa nehodiť do košíka všetko dostupné vo vašej veľkosti.

Z ponuky športových topánok sa vám zatočí hlava. Navyše viete, že kupujete kvalitu, ktorá vám vydrží na viacero sezón. Možno vás to prekvapí, ale aj kúpa topánok môže byť v súlade s udržateľnosťou, pokiaľ kupujete modely vyrobené z recyklovateľných materiálov. Aj také vo Footshope nájdete.Z