Blúzky a košele: Dámska móda v elegantnom vydaní

Nič nepodčiarkne ženský šarm tak, ako starostlivo zvolený outfit. Pre tie dámy, ktoré však ráno namiesto plánovania svojho dokonale zladeného imidžu riešia raňajky pre svoje potomstvo či prvú dávku pracovných e-mailov, sú vkusné dámske blúzky a košele trefa do čierneho, s ktorou ušetria množstvo času. A sú chic aj bez toho, aby sledovali najhorúcejšie módne trendy.

Klasika na mnoho spôsobov? Biela košeľa

Kto by ju nemal v šatníku? Elegantná, jednoduchá a najmä dokonale kombinovateľná. Zachráni každý outfit – skvelá voľba na rande, do práce i posedenie pri vínku.

Pri výbere svojho vysnívaného kúsku dbajte o to, aby šlo o kvalitný a ekologický materiál – je to ohľaduplná voľba pre prírodu a poďakuje sa vám aj pokožka, ktorá bude môcť dýchať. 100 % bavlna je pri dámskych košeliach a blúzkach zlatý štandard, ale zaujímavou voľbou môže byť aj ľan – ten však nekombinujte s formálnym oblečením. Do peňaženky možno siahnete hlbšie, ale nový kúsok vám vydrží viac ako jednu sezónu. A o to predsa pri nadčasových kúskoch ide.

Pri kombinovaní bielej košele či blúzky nikdy nezabudnite na vhodnú podprsenku. Výrazné krikľavé farby môžu celkový dojem v momente zničiť. Nič nepokazíte bielou, koralovou, béžovou alebo podprsenkou v telovej farbe.

Keď budete mať chuť experimentovať, dajte šancu novému odtieňu rúžu. S rafinovanou sýtou červenou zažiarite v elegantných nohaviciach aj pohodlných džínsoch.

V letných mesiacoch stavte na pôvabné blúzky

Pri výbere blúzky sa nebojte popustiť uzdu fantázii. Skombinujete ju so všetkým, ale jej šarm vynikne predovšetkým pri puzdrovej sukni či cigaretových nohaviciach. Elegantný vzhľad dámskej blúzky podčiarkne jednofarebnosť, ľahký volánik alebo mašľa a jemné vzory, nebojte sa však do svojho outfitu prepašovať aj trošku roztopaše a vašej osobnosti s exotickejšími kúskami.

Už dávno neplatí, že divoké vzory patria do šatníka len mladším ročníkom. Dámske košele a blúzky vedia hýria rozmanitosťou a pristanú každej vekovej kategórii.

Blúzky a košele

Voľný strih a vzdušnosť blúzky dámy extra ocenia najmä počas horúcich dní – a ako bonus nenápadne zahalí všetky nedokonalosti. A ak si extra buchnete po vrecku a doprajete si hebkosť a pôvab saténu, už tušíme, čo sa stane najobľúbenejším kúskom vo vašej garderóbe.

Špeciálny tip: Každej dáme, ktorá sa nebojí ukázať trošku pokožky navyše, odporúčame do šatníka aspoň jeden kus blúzky bez rukávov. Tak chutí sloboda!

Mám úžasnú farebnú blúzku, ale ako ju skombinovať?

Poznáte to: Náhodou ste našli naozaj výstavný kus, pri ktorom vám zažiarili oči. Ani neviete ako, a zrazu sa ocitol v nákupnom košíku. Spokojnosť z nákupu však trval len dovtedy, kým ste nezistili, že neviete, s čím svoju vysnívanú blúzku nosiť.

Prvá pomoc: Čierne nohavice. Zoštíhlia a znesú čokoľvek, ale myslite na vhodný strih podľa typu svojej postavy. Ak však hľadáte niečo hravejšie a vhodnejšie do teplejšieho počasia, sukne v svetlých odtieňoch sú jasnou voľbou.

Jednofarebná puzdrová sukňa v neutrálnej farbe podčiarkne vašu eleganciu, voľná sukňa v tvare “A “do vášho šatníka zas vnesie dievčenskú iskru. Sukne na answear.sk ponúkajú množstvo univerzálnych riešení, ale aj odvážnejších kúskov, ktoré viete skombinovať napríklad aj so svojou nadčasovou bielou košeľou.

Ak sa postaráte o to, aby vám v skrini nikdy nechýbalo týchto pár jednoduchých, ale vďačných “záchrancov”, žiadne uponáhľané ráno neskončí módnou katastrofou a do nového dňa vždy vykročíte chic a trendy.