Spoločnosť Samsung predstavila na veľtrhu ISE 2019 digitálne reklamné panely s rozlíšením 8K, ktoré prinášajú obrazovú kvalitu novej generácie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Samsung predstavil budúcnosť komerčných digitálnych panelov, ktorým dominuje rad QLED 8K Signage vrátane zobrazovacej steny The Wall s rozlíšením 8K či technológia 8K HDR určená pre zobrazovacie panely LED.

Spoločnosť Samsung Electronics mení celosvetový trh so zariadeniami spadajúcimi do kategórie „digital signage“. Na veľtrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2019 v Amsterdame totiž uviedla na trh prvé produkty v tejto kategórii, ktoré poskytujú jedinečnú obrazovú kvalitu QLED 8K. Očakáva sa, že obrazové displeje s novou kvalitou zobrazenia budú mať zásadný dopad na celý odbor komerčných digitálnych zobrazovacích prvkov, pretože ponúknu nové a zaujímavé príležitosti. Okrem radu QLED 8K Signage sa návštevníci veľtrhu ISE 2019 mohli zoznámiť aj s budúcnosťou komerčných digitálnych zobrazovacích produktov, vrátane novej verzie obrazovej steny The Wall 2019 či technológie Multi-Link LED HDR určenej pre digitálne reklamné panely.

„Vďaka tomu, že naše digitálne displeje určené pre komerčné nasadenie najnovšie ponúknu rozlíšenie 8K, budú môcť firmy zákazníkom, ktorých chcú osloviť, ponúknuť dokonalý obraz v kvalite, aká bola doposiaľ nedosiahnuteľná,“ uviedol Seog-gi Kim, výkonný viceprezident divízie Visual Display spoločnosti Samsung Electronics. „QLED 8K Signage s uhlopriečkou 82 palcov je len jedným z mnohých špičkových produktov, ktoré sa chystáme na veľtrhu ISE 2019 predstaviť. Tešíme sa, že zástupcom audiovizuálneho priemyslu z celého sveta predstavíme komerčné aplikácie produktov a riešení s rozlíšením 8K.“

QLED 8K Signage: najvyššie rozlíšenie na trhu s upscalingom pomocou AI

Samsung predstavil nový panel QLED 8K Signage s uhlopriečkou 82 palcov, ktorý ponúkne najvyššie rozlíšenie na trhu v kombinácii s technológiou upscalingu podporované umelou inteligenciou (AI) – výsledkom je realistický obraz, do ktorého sa diváci môžu doslova ponoriť. Technológia upscalingu podporovaná AI si pri nasadení v komerčných displejoch získa pozornosť potenciálnych zákazníkov a majiteľom obchodov aj zadávateľom reklamy umožní toto riešenie vytvárať viac obsahu pri nižších nákladoch a nižšom rozlíšení, ale zobrazovať ho v kvalite zodpovedajúcej rozlíšeniu 8K.

Prečítajte si: Chcete byť štastnejší – začnite praktizovať toto

Nový štíhly dizajn reklamných zobrazovacích panelov s hrúbkou menej než 40 mm umožňuje ich bezproblémovú inštaláciu a vďaka pokročilej optickej technológii spoločnosti Samsung sa panely stanú prirodzenou súčasťou každého prostredia, či už sú umiestnené nastojato alebo naležato. Pri rozlíšení 7 680 x 4 320 pixelov sa už jednotlivé obrazové body stávajú pre ľudské oko nerozlíšiteľné.

Podobne ako je tomu pri televízoroch s rozlíšením 8K, ponúkajú aj QLED displeje s rozlíšením 8K lepšie podanie čiernych odtieňov, k čomu prispievajú technológie lokálneho stmievania a Quantum Light Control. Displej taktiež podporuje štandard HDR10+, dosahuje maximálny jas 4 000 nitov a je schopný pokryť 100 % farebného priestoru, čo všetko prispieva k špičkovej kvalite obrazu.

Obrazová stena The Wall s rozlíšením 8K s uhlopriečkou 292 palcov: uvedenie na trh sa pripravuje na prvú polovicu roka 2019

V prvej polovici tohto roka spustí spoločnosť Samsung celosvetový predaj displeja The Wall s rozlíšením 8K a veľkosťou uhlopriečky 292 palcov. The Wall je veľkoformátový modulárny displej ideálny pre luxusné rezidencie a pre obchodné účely. Displej je možné na základe priania zákazníka dodať v rôznych konfiguráciách, s rôznou veľkosťou uhlopriečky a rôznymi pomermi strán, pričom veľkosť uhlopriečky sa môže pohybovať v rozmedzí od 73 do 292 palcov.

Tzv. infinity dizajn, vďaka ktorému sa The Wall zaobíde úplne bez rámika, umožňuje displej úplne nerušivo zakomponovať do okolitého prostredia. Pri použití režimu Ambient môže displej zobrazovať rôzny obsah vrátane fotografií či umeleckých diel, a vhodne tak doplniť prostredie, v ktorom je nainštalovaný. Prispôsobiteľný rámik dekoratívneho vzhľadu taktiež umožňuje upraviť vzhľad displeja tak, aby pri pohľade z každého uhla pôsobil elegantne a sofistikovane a dokonale zapadol do luxusného priestoru.

Spoločnosť Samsung sa zameriava aj na ďalšie technológie sprevádzajúce špičkovú obrazovú kvalitu jej displejov. Preto nadviazala spoluprácu so špičkovými firmami v odbore vrátane spoločností Harman Luxury Audio a Steinway Lyngdorf, ktoré poskytujú audio riešenie, spoločnosťami Control4, Crestron a Savant, ktoré sú expertmi na automatizované systémy pre domácnosti, či spoločnosťou Domotz, Ihiji a OrvC, ktoré sa špecializujú na systémy pre diaľkové monitorovanie.

Multi-Link LED HDR: prvé riešenie 8K HDR určené pre LED signage produkty

Samsung predstavil Multi-Link LED HDR, čo je vôbec prvá technológia LED HDR s rozlíšením 8K. Vďaka vlastnému algoritmu spoločnosti Samsung a schopnosti analyzovať scénu dokáže Multi-Link LED HDR previesť akýkoľvek obsah do kvality HDR bez toho, aby musel obsahovať špeciálne metadáta.

Multi-Link LED HDR pre informačné panely ponúka jedinečnú kvalitu obrazu s inverzným mapovaním tónov (Inverse Tone Mapping, ITM) a dynamickú úpravu jasu (Dyamic Peaking), ktoré maximalizujú jas a kontrastný pomer celej obrazovky zdvojnásobením maximálneho jasu. Funkcia mapovania farieb (Color Mapping) taktiež používa adaptívny farebný gamut pre dosiahnutie realistických a živých farieb LED obrazoviek.

Multi-Link LED HDR dokáže navyše vďaka optimálnemu prenosovému režimu zobraziť živý obsah s nižšou latenciou. Pomocou LAN[i] kábla s dĺžkou až 100 metrov je možné sa zbaviť spleti káblov, bez ktorej sa nezaobídu iné displeje.

Funkcia Multi 8K Frame Lock podporovaná panelom Multi-Link LED odstraňuje nutnosť používať na synchronizáciu obsahu prezentovaného na displejoch s rozlíšením 8K ďalšie zariadenie. Multi-Link LED HDR podporuje všetky produkty radu Samsung SMART LED Signage a je kompatibilný aj s radmi The Wall Professional a IFJ.

Rad OMN/OMN-D: prináša svetu informačné tabule pre použitie vo výkladoch

Spoločnosť Samsung tento rok uvedie na celosvetový trh rad OMN/OMN-D. Tieto displeje určené pre použitie vo výkladoch sú dostupné vo veľkostiach 46″ a 55″ a poskytujú firmám atraktívne zobrazovacie prostriedky so živým a ostrým obsahom a vynikajúcou viditeľnosťou, a to aj na priamom slnečnom svetle, s jasom 4 000 nitov a vysokým kontrastným pomerom 5 000:1 v tenkom a elegantnom prevedení.

Rad OMN-D predstavuje obojstranný displej, ktorý umožňuje zobrazenie vo výklade aj v interiéri, a slúži tak na podporu predaja v obchode aj mimo neho. Tento rad má integrovanú WiFi a používa jeden elektrický napájací kábel a jeden LAN kábel, takže eliminuje spleť káblov a zvyšuje energetickú účinnosť.

Oba displeje sa vyznačujú validovanou odolnosťou proti prachu IP5X a trojstupňovou ochranou proti prehriatiu, ktoré v spojení s vlastným vstavaným riešením MagicINFO S6 postaveným na operačnom systéme Tizen 4.0 prispievajú k bezproblémovému chodu a optimálnej prezentácii obsahu. Displeje sú optimalizované pre široké spektrum maloobchodných firiem od reštaurácií rýchleho občerstvenia až po obchodné domy atď.

„Sme hrdí na to, že sme partnermi spoločnosti Samsung pri zavádzaní prevratných technológií pre panely OMN určené pre použitie vo výkladoch. Vďaka viac než pätnástim tisícom digitálnych okien inštalovaných vo svojich vlastných obchodoch aj v predajniach zákazníkov je dnes Luxottica v celosvetovom meradle jednou z najväčších súkromných spoločností prezentujúcich digitálny obsah. Toto nové riešenie predstavuje krok vpred v spôsobe, akým naša skupina oslovuje milióny spotrebiteľov po celom svete,“ uviedol Carlo Panigati, riaditeľ pre nepriamy nákup talianskej spoločnosti Luxottica, ktorá je lídrom v oblasti dizajnu, výroby, distribúcie a predaji módnych, luxusných a športových okuliarov. Luxottica začne displeje radu OMN používať vo svojich obchodoch po celej Európe, najskôr však v Taliansku.

Na veľtrhu ISE predstavila spoločnosť Samsung aj nové displeje radu QMR a QBR s rozlíšením 4K, ktoré zahŕňajú päť modelov s obrazovkami od 43″ do 75″ vybavené inteligentným konverzným enginom a validovanou odolnosťou proti prachu IPX5, vstavaným bezpečnostným riešením KNOX a Wi-Fi pre bezdrôtovú správu. Rad QMR, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na potreby nákupných centier, maloobchodných predajní a letísk, dosahuje jas 500 nitov a je vybavený antireflexnou obrazovkou. Rad QBR, ktorý je určený pre menšie obchody, prestupné stanice a terminály, produkuje jas na úrovni 350 nitov. Oba rady sú odvodené od predchádzajúcich verzií, majú však menšie rámiky a symetrickejší dizajn.

Ďalšie informácie o veľtrhu ISE 2019 nájdete na adrese www.iseurope.org. Viac informácií o najnovších displejoch SMART Signage spoločnosti Samsung nájdete na adrese http://displaysolutions.samsung.com/ise2019

Čítajte tiež:

Lady Gaga využila svoj prejav na Grammy, aby urobila dôležité vyhlásenie o mentálnom zdraví

Prenasleduje vás „stalker“? Poradíme vám, ako sa brániť