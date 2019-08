Alkalickú vodu netreba kupovať. Tu je návod ako si ju vyrobíte sami

0.0







Voda je dôležitá súčasť pitného režimu každého z nás. Je však pre nás určitá voda lepšia ako iná? Závisí od toho koho sa pýtate.. Zatiaľ čo veľa ľudí je spokojných s pitím klasickej obyčajnej vody, existuje veľká komunita tých, ktorí nedajú dopustiť na funkčné vody – v podstate stará dobrá H20 s pridanými špeciálnymi prísadami (bylinky, vitamíny, antioxidanty), ktoré sľubujú pridaný zdravotný účinok.

Jednou z najpromimentnejších vôd je alkalická voda. Krátka vedecká vsuvka: Každé jedlo a pitie má pH od 0 (veľmi kyslé) do 14 (veľmi zásadité alebo zásadité). Normálna pitná voda má obvykle pH 7. Alkalická voda má zvyčajne pH medzi 7,5 a 9. Zástancovia jedenia a pitia viac zásaditých vecí sa domnievajú, že ak tak urobíte, pomôže vám udržiavať pH v krvi čo najzásaditejšie. Predpokladá sa, že viac zásaditých úrovní znižuje riziko vzniku mnohých chorôb vrátane rakoviny a artritídy, ako aj zvyšuje hladinu energie, znižuje zápaly a množstvo ďalších zdravotných výhod. Alkalická voda môže pochádzať z prameňov alebo artézskych studní v oblastiach, kde je veľké množstvo rozpustených minerálov, ale môžete si ju tiež vyrobiť sami.

Jedna štúdia z roku 2016 na talianskej univerzite v Padove zistila, že myši, ktoré konzumovali alkalickú vodu, žili dlhšie ako myši, ktoré tak neurobili, vedci však pripustili, že bude potrebný ďalší výskum. Ďalšia štúdia publikovaná v The Annals of Otology, Rhinology a Laryngology zistila, že pitie prírodnej sýtenej artézskej studenej alkalickej vody s pH 8,8 by mohlo pomôcť deaktivovať pepsín, enzým, ktorý spôsobuje kyslý reflux.

Mnoho odborníkov, napríklad odborníčka na výživu Jennifer Blow tvrdí, že je to iba pseudovedecký výstrelok. „Alkalická voda, ktorá tvrdí, že mení hladinu pH v tele je žiaľ, jedným z trendov, ktorý sa uchytil,“ Ale týmto kúzelným elixírom sa nenechajte oklamať. Neexistuje žiadny dôveryhodný vedecký dôkaz, ktorý by podporoval toto tvrdenie, ani nie je obzvlášť užitočné vyvážiť úrovne pH vášho tela, pretože to vaše telo urobí samo od seba. Celkovo telo pevne reguluje pH v krvi a nie je možné ho ovplyvniť ani diétou,“ povedala.

Či už tomuto fenoménu veríte, alebo nie, piť viac vody nie je nikdy na škodu. Ak máte záujem alkalickú vodu vyskúšať, existujú spôsoby ako si môžete vyrobiť aj doma. Tu sú 3 najpopulárnejšie metódy:

1. Kúpte si ionizátor vody

Síce to vašu peňaženku nepoteší, ide o jeden z najúčinnejších spôsobov ako doma vyrobiť alkalickú vodu, tiež najdrahší. Vodné ionizátory pracujú ako vodné elektrolyzéry. Vytvárajú elektrochemický proces, ktorý funguje tak, že separuje záporné a pozitívne elektródy vo vode. Ionizátor je vysoko účinný pri výrobe bázickej vody. Čerešničkou na torte je to, že tak robí bez toho, aby do nej zaviedla akékoľvek látky. Ak ste veľmi odhodlaný piť alkalickú vodu, ionizátory sú z dlhodobého hľadiska nákladovo výhodnou alternatívou. Taktiež znižujú potrebu plastových fliaš, takže sú lepšie pre životné prostredie.

2. Použite prášok na pečenie

S pH 9 je jedlá sóda jedným z najpopulárnejších – a najjednoduchších – spôsobov alkalizácie pitnej vody. Zamiešajte polievkovú lyžicu jedlej sódy do 1 pohára vyčistenej vody (cca 0.23 L). Dôkladne premiešajte aby sa sóda na pečenie rozpustila skôr, ako ju vypijete. Jednou z vecí, ktorú treba mať na pamäti pri tejto možnosti, je, že sóda na pečenie má dosť vysoký obsah sodíka. Ak teda sledujete príjem soli, môžete vyskúšať niektorú z ďalších metód v tomto zozname.

3. Kúpte si ionizačný filter

Tieto filtre sú podobné elektrickým ionizátorom, ale sú oveľa prenosnejšie a cenovo dostupnejšie. Na jeho použitie stačí naliať vodu do filtra a nechať ju ním pretiecť po dobu asi päť minút. Alkalické filtračné džbány: Najprv sa voda filtruje, aby sa znížil obsah chlóru a ďalších toxínov. Po druhé sa pridajú do vody zásadité minerálne hydráty.

Ak máte zdravo fungujúcu pečeň a obličky, potom vaše telo detoxizuje dobre. Vo všeobecnosti funkčné vody nepoškodia vaše telo. Ale nemusia vás nutne zmeniť na žiarivú verziu Gwyneth Paltrow.

