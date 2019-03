Vaša pokožka vám povie, či potrebujete viac vody 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Všeobecne odporúčanie znie najmenej šesť až osem pohárov denne, ale mnohí ľudia pijú oveľa menej. Nedostatok vody môže spôsobiť únavu, závrat a môže tiež ovplyvniť vašu elasticitu kože. Ak si chcete overiť či pijete dostatok vody, spravte si tento jednoduchý test.

Jednoducho uchopte kúsok kože medzi palec a ukazovák na zadnej strane vašej ruky, podržte na niekoľko sekúnd a pustite. Ak sa pokožka ihneď vráti späť, ste hydratovaný. V opačnom prípade by ste mali siahnuť po pohári vody. Koža so zníženou elasticitou totiž nie je schopná rýchlo zmeniť tvar a vrátiť sa do normálu.

Ďalší spôsob ako určiť či ste hydratovaný, je podľa farby vášho moču. Ak je vaša moč čistá a bez zápachu, váš príjem vody je presne ako má byť. Ak je však vaša moč tmavo žltá, alebo má silný zápach, mali by ste siahnuť po fľaške vody.

Nemusíte piť výlučne len vodu, ale je potrebné dávať pozor aby ste to nepreháňali s cukrom a kalóriami. Kombinovaný príjem ovocných, zeleninových štiav alebo smoothies by nemal presiahnuť viac ako 150 ml denne, alebo obsah menšieho pohára.

Pozor, pitie príliš veľa vody môže byť pre vaše telo rovnako škodlivé. Vodná intoxikácia je smrteľná, s príznakmi nevoľnosti, vracania, bolesťami hlavy a v niektorých prípadoch opuchom mozgu, zmätenosti, záchvatov, kómy.

Aby ste sa vyhli akýmkoľvek rizikám, dodržiavajte odporúčaný denný príjem tekutín.

Na zdravie!

