Poskladali ste bielizeň, poodkladali riad a dokonca si ustlali posteľ. Všetko je upratané! Alebo nie? Stavíme sa, že na týchto päť vecí si pri upratovaní spomenie len málokto.

Miesta, na ktoré pri upratovaní zabúdame

„Sukne“ na posteli

Známe aj ako lapače prachu. Tieto látkové volány slúžia na zakrytie priestoru pod posteľou, kde často odkladáme sezónne oblečenie a vybavenie. Môžete si však byť istí, že sa na nich rýchlo usádza prach – veľa prachu. Preto by ste ich mali oprať po každom ročnom období.

Stropné ventilátory

Zospodu to možno nevidno, ale keby ste sa na ventilátor pozreli od stropu, všimli by ste si hromadu prachu. Na jeho utretie použite teleskopickú prachovku, aby ste nemuseli liezť na stoličku.

Umývačka riadu

Áno, aj tú treba raz za čas umyť – sama to nedokáže. Ako na to? Do vrchného koša umiestnite misku s octom a spustite oplachovací cyklus. Odstránite tak nepríjemné pachy a mastnotu. Odporúčame umývačku takto ošetrovať pravidelne – pokojne aj každý týždeň.

Za záchodom

Umývanie kúpeľne a toalety jednoznačne patrí medzi tie nepríjemnejšie domáce práce. O záchodovú misu sa stará každý z nás (všakže?), no jej vonkajšia a zadná strana je často zanedbaná. Na očistenie použite paru alebo ju navlhčite ostrekovačom. Chvíľu počkajte a potom oškrabte nečistoty záchodovou kefou. Utrite handričkou a je to.

Pod gaučovými vankúšmi

Gauč je asi najnamáhanejší kus nábytku v domácnosti. Je viac ako isté, že pod matracom a vankúšmi sa skrýva neporiadok, ktorého by ste sa mali zbaviť. Ak máte vymeniteľný poťah, vyprášte ho a prípadne ho očistite podľa pokynov výrobcu. Ak sa poťah nedá dať dole, použite nástavec na čalúnenie a sedačku poriadne povysávajte.

