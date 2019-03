Dokážete sa vzdať nepotrebných vecí? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Dokážete sa vzdať nepotrebných vecí?

Zrejme to všetci poznáte. Veci, ktoré ste dostali ako dar, sa vyhadzujú ťažko. Určite je skvelé, keď sa vám veci, ktoré ste dostali, zapáčia. Ale často to tak nie je. A keď sa snažíte vyhodiť niečo, čo ste dostali ako dar, v mysli sa vám vynorí tvár toho, kto vás obdaroval, a nedokážete to.

Skúsme dar nahradiť listom. Zvyčajne si nepamätáme obsah listu, ktorý sme niekomu poslali, najmä ak už to bolo pred niekoľkými rokmi.

Ale ten, kto list dostal, si ho nechá. Občas si ho dokonca nostalgicky znova prečíta. Netýka sa to iba listov, ale aj vecí.

Skrátka, keďže darca nemá svoj dar poruke, väčšinou si ho nepamätá. Neznamená to však, že ak si darca dar nepamätá, môžeme ho okamžite vyhodiť. Také jednoduché to nie je. Ale keby ten, kto vám vec daroval, vedel, že máte starosti, lebo to chcete vyhodiť, ale pre výčitky svedomia to nedokážete, asi by bol smutný. Oľutoval by, že vám to vôbec dal, keď sa teraz toľko trápite s vyhodením.

Ak to má byť takto, nakoniec bude lepšie, ak to predsa len vyhodíte. V takýchto prípadoch danšari radí, aby ste pri vyhadzovaní daru nahlas povedali: „Prepáč a ďakujem za všetko.“

Danšari je japonské umenie upratovať, ktoré ponúka návod, ako si urobiť poriadok nielen v priestore, v ktorom žijeme, ale v sebe samom. Výborne ho popísala a ponúkla aj množstvo tipov Hideko Jamašitová v knihe Danšari – umenie upratovať.

Riaďte sa tromi základnými zásadami danšari a zmeňte svoj život:

– Veci nadobúdajú hodnotu tým, že ich používame (DAN)

– Veci by mali byť v tomto momente na mieste, kde sú najviac potrebné (ŠA)

– Veci sú najkrajšie, ak sú tam, kde majú byť (RI).

Ak sa vám to podarí, zistíte, že všetko je zrazu ľahšie a máte sa lepšie. Presne o tom je DAN-ŠA-RI.

Veci, ktoré už neslúžia

Nejde len o veci, ktoré ste dostali od iných ľudí, ale aj o veci, ktoré ste si dlhé roky vážili aj používali a teraz nadišiel čas ich vyhodiť. Vtedy tiež stačí nahlas poďakovať. A veciam, ktoré ste nepoužívali, sa treba ospravedlniť.

V súvislosti s darovaním i prijímaním darov a ich vyhadzovaním neexistuje všeobecné know-how. „Mám pocit, že väčšina ľudí si v pamäti uchováva práve príležitosť, pri ktorej dar dostali. No keď fyzicky vyslovíte vďaku či ospravedlnenie za vyhadzovanie darov, uľahčí sa vám na srdci,“ myslí si upratovacia poradkyňa Hideko Jamašitová.

Ako nekupovať zbytočnosti?

Ďalšia vec, na ktorú sa treba upriamiť podľa poradkyne upratovania Hideko Jamašitovej, je nakupovanie vecí, ktoré nepoužívate každý deň. Sú ľudia, ktorí si kvôli vnúčatám a rodine alebo kvôli návšteve priateľov zámerne nakúpia kuchynský riad či posteľnú bielizeň. A to napriek tomu, že prídu ledva raz do roka.

„Často vídavam na poličkách obrovské misy a iné kuchynské nádoby pre hostí, no inak sa používajú len málo. V danšari neexistuje koncept hosťovských vecí. Rozmýšľajte tak, že aj hostia môžu používať veci, ktoré máte bežne doma,“ radí Hideko.

Upratovacia poradkyňa Hideko Jamašitová sa počas štúdia na univerzite stretla s filozofiou oslobodenia od túžby po hmotných veciach (dangjó, šagjó, rigjó). Tú neskôr aplikovala do metódy sebapoznávania, ktorú do svojho života dokáže ktokoľvek vniesť upratovaním vecí. Tak vzniklo nové umenie upratovať danšari, vďaka ktorému sa vám podarí upratať haraburdy v dome aj vo vašom srdci. Výborne je to popísané v knihe Danšari – umenie upratovať.

Od roku 2000 organizuje ako upratovacia poradkyňa kurzy po celej krajine. Prax pozostávajúca z upratovania, uskladňovania, odkladania a čistenia zmení vaše zmýšľanie.Milan Buno, literárny publicista