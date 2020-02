Najbizarnejšie úrazy na svahoch

Hoci je tohtoročná zima na sneh pomerne skúpa, lyžiarske strediská si s nepriazňou počasia dokážu poradiť a zabezpečiť pre milovníkov zimných športov kvalitné podmienky. Niektorí odvážlivci sa však neuspokoja s upravenými zjazdovkami a vydávajú sa na lyžiach či snouborde aj mimo vyznačeného lyžiarskeho areálu, alebo uprednostňujú horské túry v zasneženom prostredí. Nech už patríte ku ktorémukoľvek typu návštevníka zimných hôr, vždy je potrebné rešpektovať odporúčania horskej služby, dodržiavať pravidlá bezpečnosti na svahu a v horách a byť pripravený pre prípad úrazu.

Zjazdové lyžovanie patrí k jedným z najpopulárnejších, no zároveň aj najrizikovejších zimných športov. Až 80 % úrazov vzniká priamo na svahu a sú spojené so stratou stability a s pádom. Časté sú i zrážky s iným lyžiarom a bez rizika nie je ani používanie vlekov.

Zo štatistík úrazovosti Horskej záchrannej služby vyplýva, že počet úrazov na lyžiarskych svahoch každoročne stúpa. Najčastejšie ide o úrazy horných a dolných končatín, zlomeniny alebo vykĺbenia. Čoraz populárnejší je aj snoubording. Lekári upozorňujú, že zatiaľ čo lyžiari si najčastejšie zrania kolená, snoubordistom hrozia v porovnaní s lyžiarmi oveľa častejšie zlomeniny zápästia, keďže pri strate rovnováhy dopadajú na vystreté ruky. Kým sa vyberiete na svah, je dôležité realisticky zhodnotiť svoje schopnosti a ak treba, investovať do lyžiarskej školy.

Najdôležitejší je zdravý rozum

Na svahoch občas dochádza aj k bizarným nehodám, ktoré môžu skomplikovať pobyt lyžiara či turistu alebo dokonca ohroziť jeho život. „Asi najkurióznejší zásah, na ktorý si spomínam, je záchrana topiaceho sa lyžiara. Ten opustil vyznačenú trať a dostal sa na zamrznutú nádrž, ktorá slúžila ako zásobáreň vody pre umelé zasnežovanie. Ľad sa pod ním prelomil a lyžiar sa takmer utopil,“ spomína predseda dobrovoľníckeho zboru Tatranskej horskej služby PaedDr. Jaroslav Švorc. „Zasahovali sme aj pri popálenom lyžiarovi, ktorý si na okraji zjazdovky urobil prestávku na cigaretku. Vrazil však doňho druhý lyžiar, horiaca cigareta mu spadla takpovediac do výstrihu a spôsobila mu na hrudi popáleninu vo veľkosti dlane,“ vymenúva skúsenosti s bizarnými zásahmi J. Švorc. „Raz sa na začiatku lyžiarskej sezóny vybrali na trať dvaja kamaráti, ktorí sa plní oduševnenia a adrenalínu rozhodli absolvovať prvú jazdu spoločne a popri sebe. Postupne robili oblúčiky od seba a k sebe, až sa nešťastne zrazili a obaja si zlomili nos,“ uzatvára predseda záchranárskych dobrovoľníkov a dodáva, že najdôležitejšou súčasťou akejkoľvek výbavy je zdravý rozum.

Obľúbená je i zimná turistika, ktorej sa možno venovať na celoročne otvorených turistických chodníkoch. No aj tu je potrebné dodržiavať základné pravidlá, aby ste si výlet užili a bezpečne sa vrátili domov. Pri plánovaní túr je dobré vybrať si lokality, ktoré poznáte z iných ročných období. Treba však pamätať na to, že rovnaká trasa je v zime aspoň o stupeň náročnejšia kvôli pohybu na snehu, nižšej teplote a väčšiemu množstvu potrebnej výbavy. Zároveň je dôležité vyhnúť sa chodníkom, ktoré prechádzajú cez lavínové dráhy. Informácie o lavínových dráhach nájde každý turista na stránke www.turistickamapa.sk. Aktuálne správy z hôr prináša denne Horská záchranná služba na svojich portáloch www.hzs.sk a www.laviny.sk. V prípade zvýšeného lavínového nebezpečenstva je rozumné radšej zvoliť túry v nižších polohách a vyhýbať sa hrebeňovým úsekom.

Návštevníci zimných hôr by nemali zabúdať ani na lavínový výstroj (t. j. vyhľadávací prístroj, sondu a lopatku), ktorý slúži na rýchlu záchranu. Podľa Filipa Kyzeka, člena Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, je pre záchranu osôb v prípade pádu lavíny a zasypania kľúčová tzv. kamarátska pomoc, pretože najvyššia šanca na prežitie je do 15 minút od zasypania a postupne klesá. Ak sa do hôr v zime vydávate často, nie je na škodu absolvovať lavínový kurz, ktorý obsahuje informácie o základoch pohybu na lyžiach, lavínovom výstroji a jeho použití, kompletnej lavínovej problematike, druhoch snehu, vzniku a type lavín, lavínových sondách a kamarátskej pomoci pri záchrane.

Rovnako dôležité, ako poriadna výbava a dodržiavanie pokynov odborníkov, je životné poistenie. Ak dôjde k zraneniu, prevoz z ťažko dostupného terénu je nielen komplikovaný, ale aj finančne náročný. Nepríjemným dôsledkom úrazu môže byť aj dlhodobá práceneschopnosť a s ňou spojená finančná záťaž. „Životné poistenie a pripoistenia chránia v neočakávaných situáciách, keď vážnejší úraz a dlhodobá liečba môžu sťažiť finančnú situáciu v domácnosti. Vhodné pripoistenie môže finančne pomôcť aj v prípade výberu kvalitnejšej ortézy, ktorú si musí pacient hradiť sám,“ uvádza Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne. NN ponúka i Dočasné životné pripoistenie vhodné pre ľudí pôsobiacich v rizikových povolaniach, ako sú horskí záchranári či požiarnici. „Ďalej je vhodné aj pre vybrané skupiny ľudí, ktorí sa venujú adrenalínovým športom, a teda sa častejšie dostávajú do situácií, ktoré môžu byť život ohrozujúce. Sem patria aj lyžiari a snoubordisti,“ dodáva D. Tomášková z NN.