Kam sa ísť s deťmi cez prázdniny vyskákať

Obľubujete s vašimi deťmi trampolíny a rôzne trampolínové atrakcie? Radi by ste sa šli niekam vyskákať a vyblázniť? Nemáte ale žiadne tipy a doma na záhrade vás to už nebaví? Inšpirujte sa a spestrite si nielen letné prázdniny.

Tipy na trampolínové atrakcie na Slovensku

Prísť si len tak na hodinu zaskákať, skúsiť rôzne akrobatické kúsky v penovej jame alebo si zahrať loptové hry môžete napríklad v Jump aréne v Bratislave a Košiciach. Ak ste z okolia Trenčína, v miestnom Obchodnom centre Laugaricio sa nachádza rodinný zábavný park Funnyland, kde okrem trampolíny nájdete i obrovskú multifunkčnú preliezačku a multifunkčné športové ihrisko. Ďalšou možnosťou je centrum Jump IT Up v Prešove pre všetkých, ktorí chcú poraziť gravitáciu a zažiť skutočný pocit slobody. Tieto trampolínové atrakcie sú určené pre malých i veľkých. Jednoducho, na svoje si prídu celé rodiny. Nemusíte sa ani strachovať, že by prišlo k nejakému úrazu. Vybavenie interiérového ihriska je totižto vďaka mäkším materiálom absolútne bezpečné.

Top vybavenie pre trampolínový park

Čo všetko by mal ideálny trampolínový park poskytovať? Nesmú chýbať penová jama, horolezecká stena, zóna pre loptové hry. Spomenuli sme vybavenie pre trampolínový park, ale dôležitú rolu hrajú materiály. Uvedomuje si to aj spoločnosť Cheer Amusement. Títo výrobcovia ihrísk používajú kvalitné trampolínové rohože, pružiny a mäkké vložky prispôsobené vysokopevnostným PVC. Aj vďaka tomu sa ich realizované trampolínové parky zaraďujú medzi elitu.

A nielen tie. Na Slovensku i v Čechách nájdete menšie i väčšie interiérové ihriská, poskytujúce zábavu najmä deťom. Napríklad v Bratislave,Trenčíne, Borskom Mikuláši či Uherskom Hradišti.

