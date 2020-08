Frustrácia z odmietnutia. Nežite v minulosti a dajte šancu budúcnosti

Keď vás odmietne niekto, kto sa vám páči, alebo sa rozídete, prechádzate niekoľkými fázami. Najprv ste nahnevaní, potom máte zlomené srdce. Neskôr už ani neviete čo cítite. V určitom okamihu sa však obzriete späť, uvidíte veci skreslene a začnete sa cítiť frustrovane.

Pri tom je realita taká, že o vás možno ani nemal/a záujem, alebo, že ste si to celú dobu len nahovárali.

Prečo sme frustrovaní

V živote sme frustrovaní z mnohých dôvodov, zvyčajne keď nedostaneme to čo chceme, alebo sa niečo ukáže byť trochu ťažšie, ako sme očakávali. Vo vzťahoch môže k frustrácii prísť z dvoch dôvodov. Dali vám kopačky alebo vás odmietli.

Keď sa s vami niekto rozíde, chcete ich ešte viac, jednoducho preto, že ich už nemôžete mať. Keď vás niekto odmietne, prenasledujete ich ešte viac, pretože si myslíte, že by to bolo s nimi úžasné.

Uvedomte si, že sa len pozeráte cez rúžové okuliare a dajte ich dole! Snažíte sa zabudnúť na to zlé a vidíte len to dobré. Ide o skreslenú realitu. A ak vás niekto odmietne a vy odmietate vidieť, že s vami nechce byť, robíte zo seba zbytočného blbca. Nestrácajte čas naháňaním niekoho, kto nemá záujem byť súčasťou vášho života.

Ako sa tejto frustrácie zbaviť

Problém s týmto typom frustrácie je v tom, že si jednoducho neviete pomôcť. Je to pocit, ktorý jednoducho musíte nasledovať, ako keď vás svrbí štipnutie od komára a vie sa neviete prestať škrabať. Uvedomte si, že nasledovanie tohto pocitu nikam nevedie. Strácate čas aj nadhľad.

Prvým krokom je, že si túto frustráciu uvedomíte. Donúťte sa vidieť veci také aké skutočne sú. Pamätajte na zlé časy, vyrovnajte ich s dobrými a pripomeňte si dôvod, prečo to skončilo. Ak ide o niekoho kto vám neopätoval pocity, zamyslite sa nad jeho negatívnymi vlastnosťami, aby ste vyvážili svoje pocity. Určite na vás čaká niekto dokonalý! Prestaňte žiť vo svojej dokonalej predstave. Vymýšľanie si dokonalých scenárov vo vašej hlave je hlavným dôvodom vašej frustrácie.

Nedávajte si falošné nádeje

Je dôležité vidieť realitu. Zažili sme to všetci. Každý z nás bol odmietnutý. Je to súčasť života. Áno, možno je to ťažké prekusnúť, ale urobte všetko preto aby ste to prekonali.

Iste, bolí to. Vaše ego utrpelo, ale nie je lepšie poznať realitu ako žiť vo fantázií? Nájdite niekoho kto vás bude mať rád takých akí ste a bude s vami rád.

Ako teda spoznáte, že trpíte frustráciou z odmietnutia? Jednoducho sa neviete pohnúť ďalej. Ak ju chcete identifikovať, buďte k sebe úprimní. Sadnite si a nalejte si pohár čistého vína. Bude to nepríjemné, ale prekonáte to oveľa rýchlejšie.

Frustrácia z odmietnutia nás núti vidieť veci v pozitívnejšom svetle. Realita je však iná. Nežite v minulosti a zamerajte sa na niečo, čo má budúcnosť.

