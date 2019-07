Takto môžete byť počas leta zdraví a vitálni. Malý ajurvédsky sprievodca letom. 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Vplyv ročných období na každý živý organizmus je vskutku pozoruhodný. Podľa Ajurvédy je každá sezóna ovládaná prevažne jedným alebo dvoma elementami. Každá sezóna tak prináša určité riziká pre naše zdravie, pretože vlastnosti prevládajúcich elementov vytvárajú prirodzený nárast niektorej z troch dóš. Ak ste dostatočne vnímaví a patrične tomu prispôsobíte svoje každodenné voľby (zavedením opačných kvalít), dóši sa prirodzene vrátia do svojej rovnováhy. Ak však svoju stravu a životný štýl vonkajším zmenám neprispôsobíte, skôr či neskôr bude nerovnováha dóš viesť k vzniku ochorenia. Inými slovami, zachovanie dobrého zdravia počas celého roka si vyžaduje neustále prispôsobovanie sa sezónnym zmenám prostredníctvom jedla, nápojov, cvičenia, a pod.

Letná sezóna

Leto je obdobie v ktorom prevláda pitta dóša. Vďaka slnku sa vlhkosť zeme odparuje, čo vyvoláva nárast horúcich, suchých a ostrých vlastností v atmosfére – a to vedie k zvýšeniu pitta dóši. Ajurvéda preto v tomto období odporúča dodržiavať životný štýl pre vyrovnanie pitty.

Stravovacie odporúčania pre leto

Keďže je element ohňa počas leta prirodzene dominantný, náš tráviaci oheň má tendenciu byť počas letných mesiacov tiež príliš silný. To môže v tele vytvárať príznaky ako prekyslenie, pálenie záhy, riedka stolica, hnačka, abnormálny hlad a žalúdočné vredy. Zavedenie nasledovných odporúčaní do vášho každodenného života, vám pomôže týmto problémom predísť.

V letnej sezóne je najlepšie konzumovať jedlá a nápoje, ktoré udržiavajú pitta dóšu v rovnováhe. V lete je preto vhodné čo najviac obmedziť kyslé, slané a pikantné chute, a miesto toho preferovať jedlá a nápoje, ktoré sú sladké, horké a trpké. Vyvarujte sa kyslých citrusových plodov, octu, jogurtom, surovému cesnaku a cibuli, čili koreniu a feferónkam, arašidom, a tvrdým alkoholickým nápojom.

Nasledujúce potraviny sú vynikajúce pre vyrovnanie pitty, a udržanie pitty v rovnováhe:

biela basmati ryža, mungo fazuľky, červená šošovica, ovsené vločky, sladké zemiaky, sladká paprika, uhorka, artičoky, karfiol, šaláty, cukina, avokádo, kapusta, červený melón, kokos, figy, granátové jablko, kel, zeler, hruška, jablko, slivky, špargľa, brokolica, ružová voda, ghí, mäta a koriander.

Medzi 10:00 a 11:00 sa pitta v tele začína rapídne zvyšovať, preto je vhodné si dať raňajky medzi 7:00 a 9:00. Vhodnými príkladmi na raňajky sú ovsená kaša, ryžový puding, alebo ovocie. Obed by mal byť okolo poludnia. Vhodným príkladom je basmati ryža a mung dál kičrí s koriandrom, kokosovým mliekom a ghí. Večera by mala byť pred 19:00 a mala by byť menšia než obed. Vhodné sú rôzne kombinácie strukovín, zeleniny a obilnín. Počas leta sa vyhýbajte sa pitiu ľadových nápojov, pretože ľadové alebo chladené nápoje znižujú priepustnosť žalúdočnej membrány a spomaľujú vylučovanie tráviacich enzýmov, čo spomaľuje trávenie. To má za následok produkciu „ámy“, alebo toxínov a na jazyku sa často vytvorí povlak, čo je príznakom ámy v žalúdku alebo črevách.

Životný štýl počas leta

Ajurvéda odporúča vstávať už pred východom slnka, pretože tri hodiny pred východom slnka prúdi energia „sattvy“. Sattva je energia jasu, svetla a čistého vnímania. Preto sa tento čas odporúča na meditáciu, pranajamu a učeniu sa. Ráno si umyte tvár studenou vodou a jazyk si oškrabte škrabkou na jazyk – tým stimulujete trávenie a vylučovanie, a zároveň vyčistíte ústnu dutinu od naakumulovaných baktérií. Osprchujte sa, a kým sa sprchujete robte gandúšu – preplachujte ústnu dutinu kokosovým olejom. Potom vypite veľký pohár vlažnej alebo mierne teplej vody, čo vám pomôže vyprázdniť sa.

V prípade, že cvičíte jógu, vhodnými ásanami počas leta sú tie, čo vyrovnávajú pitta dóšu. Medzi ne patrí napríklad Ryba, Pluh, Kobra, Loďka, Krava, rôzne výkruty, či Pozdrav slnku a mesiacu. Z dychových cvičení je to hlavne Shitali a Shitkari pranajáma. Cvičenie by malo byť pomalé a uvoľnené.

Vhodné ajurvédske bylinky počas leta

Existuje mnoho ajurvédskych bylín, ktoré podporujú správne fungovanie pitta dóši, a preto sú vhodné hlavne počas letných mesiacov. Medzi ne patria Guduchi, Amalaki, Brahmi, Bhumi Amalaki, Neem, Shatavari, Aloe Vera a Gotu Kola. Taktiež je mnoho bylinných preparátov vhodných na vyrovnanie pitty, či udržanie pitty v rovnováhe. Vynikajúca kombinácia je napríklad Guduchi s mätou alebo citrónovou trávou, Liv Support, Kaishor Guggulu, či Immune Booster.