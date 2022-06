Aké pánske tenisky sa hodia k šortkám?

Vďaka ich ľahkosti, cool štýlu a všestrannosti je možné šortky nosiť na mnohé príležitosti. Aj keď táto prispôsobivosť robí zo šortiek jednoduchú voľbu, môže tiež neuveriteľne sťažiť rozhodovanie o vhodnej obuvi. Výber správneho páru topánok je ale pre vytvorenie štýlového vzhľadu nevyhnutný. Našťastie sme tu, aby sme vám pomohli.

Pouličný štýl

Chcete experimentovať s pouličným štýlom? Chcete to urobiť naozaj módnym spôsobom? Pánske tenisky sú tou najlepšou voľbou! Od klasických športových značiek ako Nike, Converse a Adidas až po špičkové módne domy Prada a Alexander McQueen, dizajnéri široko-ďaleko teraz navrhujú moderné tenisky, ktoré musíte mať. Bez ohľadu na váš vkus a štýl, tieto ležérne, pohodlné a zároveň módne topánky sú základom vášho šatníka po celý rok. Tenisky v spojení s dlhšími šortkami vytvárajú chladnú estetiku, ktorá je ideálna na letné mesiace. Najlepšie je, že sa dajú obliecť na akúkoľvek ležérnu príležitosť. Pre každodenný ležérny vzhľad odporúčame skombinovať tenisky s džínsovými šortkami a dlhším farebným oversized tričkom. Outfit môžete pokojne doplniť šiltovkou alebo opaskom, prípadne si do tenisiek obujte biele vysoké ponožky s logom vašej obľúbenej značky.

Pohodlne, no elegantne

Na druhom konci spektra si formálnejšia príležitosť vyžaduje košeľu a chino šortky. V tomto prípade však potrebujete zvoliť o niečo elegantnejší typ tenisiek. Siahnite ideálne po jednofarebných kúskoch v neutrálnych farbách. Zvoľte nízke tenisky, ktoré vašu snahu o elegantnejší outfit nezničia. Vo všeobecnosti sa k tomuto druhu outfitu extrémne hodia najmä nízke Converse tenisky, no určite nič nepokazíte ani inou značkou podobného typu. Elegantné pánske tenisky nájdete napríklad aj v ponuke značiek ako Gant alebo Geox. Môžete nám veriť, že túto investíciu neoľutujete!

Športovo a funkčne

To, že si plánujete obuť šortky nemusí nutne znamenať, že chcete vyzerať módne alebo elegantne. Možno sa len chystáte na prechádzku do lesa alebo na túru do hôr. V tom prípade potrebujete funkčné športové tenisky, ktoré budú vyzerať dobre, budú ladiť k vašim športovým šortkám, a zároveň vašu nohu podržia a ochránia pred kameňmi a nerovným terénom. Siahnite po overených značkách trekových topánok, ako je napríklad Salomon, North Face, alebo iné. Nech už hľadáte akýkoľvek pár tenisiek, dnes na trhu nájdete skutočne obrovské množstvo možností. Môžete si tak vybrať farbu, štýl a strih, ktorý vám padne. Vyskúšajte napríklad CCC, ktoré vo svojich kamenných obchodoch a na internete ponúka stovky tenisiek od svetových značiek a overených distribútorov.

Pohodlná náhrada tenisiek

Ak ešte nevlastníte mokasíny, vôbec nevieme, na čo čakáte! Tieto štýlové topánky sú skvelou náhradou tenisiek a sú dostupné v troch rôznych štýloch: penny, strapec a Gucci. V kombinácii so šortkami sú mokasíny dokonalým kompletom na denné výlety ale tiež do práce. Je len na vás, ako formálne alebo neformálne ich chcete mať, ale pár chino šortiek v kombinácii s košeľou, ležérnym sakom a mokasínami vytvára skvelý poloformálny vzhľad na leto. Rovnako dobre funguje aj obyčajné biele tričko v kombinácií s chinos alebo denimovými šortkami. Kľúčom k tomu, aby tento outfit fungoval, je výber správneho štýlu a strihu šortiek v správnej farbe. Samozrejme, tento štýl bude vyzerať dobre len za predpokladu, že sa nosí bez ponožiek.