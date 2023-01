6 tipov, ako ušetriť čas navyše každý deň

Chceli by ste mať viac času na svoju rodinu, na oddych a svoje hobby? Je to jednoduchšie, ako by ste si mysleli. Nájdite čas na aktivity, ktoré vás najviac bavia tak, že ho ušetríte na povinnostiach, ktoré vás nebavia vôbec.

Začnite tým, že si urobíte prehľad o tom, ako trávite čas v súčasnosti. Ak si budete niekoľko dní zapisovať, koľko minút a hodín strávite pri jednotlivých činnostiach, podarí sa vám identifikovať oblasti, v ktorých svoj čas bezcieľne mrháte. Potom sa zamerajte na najväčšie časové straty a jednu po druhej ich eliminujte. Na prvý pohľad budete možno šokovaní, ale nasledujúce tipy vám pomôžu.

1. Kvalitný spánok je základ

Dbajte na kvalitu svojho spánku a už nikdy nebudete musieť „dospávať“ počas dňa. Čo to znamená v praxi? V prvom rade potrebujete kvalitnú posteľ s matracom, ktorá poskytne dostatočnú oporu vášmu telu počas celého spánku. Matrac by mal byť antialergický, aby ste počas noci nevdychovali alergény a prach. Dokonale oddýchnutí zvládnete všetky povinnosti aj zábavné aktivity počas dňa.

2. 15 minút administratívnej práce online

Využite silu internetu a automatizujte čo najviac svojich povinností, od platenia účtov až po objednávanie jedla, kozmetiky a iných domácich potrieb. Dopoludnia si vyhraďte 15 minút, kedy urobíte čo najviac administratívnej práce, ktorá nepotrebuje hlbšie premýšľanie. Využite elektronický stravovací systém v práci a objednávajte si jedlo online deň vopred.

3. Venujte sa vždy iba jednej činnosti v danom čase

Multitasking nás oberá o 40% produktivity. Problém je v tom, že si síce myslíme, že robíme dve veci naraz, ale v skutočnosti neustále prepíname pozornosť medzi dvoma úlohami. Trvá to iba zlomok sekundy, ale vyšťavuje to náš mozog. Namiesto toho si vyhraďte časový úsek, napríklad 25 minút, a venujte sa počas neho iba jednej činnosti. Výnimkou sú iba aktivity, ktoré nevykonávate vy sami, nie je totiž nič zlé na tom, ak zapnete naraz práčku, umývačku riadu a robotický vysávač. Týka sa to iba činností, ktoré vyžadujú vašu pozornosť.

4. Ušetrite si rozhodovanie a vytvorte si zoznam obľúbencov

Koľko času vám zaberie nakupovanie? Prezeranie letákov, kontrolovanie zloženia, výber medzi rôznymi cenovými ponukami… Vezmite si napríklad psie granule pre svojho domáceho miláčika. Koľkokrát ste strávili v obchode pár dlhých minút snahou vybrať mu chutné a zdravé granule?

Ak si vyberiete obľúbencov a budete ich kupovať pravidelne, potrvá vám to iba chvíľku. A ak ich objednáte online, proces bude ešte rýchlejší. Svojmu domácemu miláčikovi doprajte iba kvalitné krmivo, vďaka ktorému bude mať dobrú náladu a pravidelnú stolicu. Tieto benefity ponúkajú Acana granule s rôznymi príchuťami a hypoalergénnym zložením.

5. Zredukujte množstvo meetingov

Pracovné meetingy sú často iba požieračmi času, ktoré nevedú k produktívnym riešeniam, alebo aspoň nie dostatočne rýchlo. Veď to poznáte, vyše hodiny si kreslíte malé čmáranice do diára a polovica kolegov sa tvári, akoby spala. Dá sa rovnaká záležitosť vyriešiť e-mailom? Alebo postačí telefonát, ktorý nevyžaduje, aby ste dorazili na nejaké miesto? Urobte to radšej pomocou technológií.

6. Dvojminútové pravidlo

Stalo sa vám už, že ste niečo odkladali celé dni alebo týždne a keď ste sa do toho konečne pustili, trvalo vám to iba niekoľko minút? Vyhraďte si každý deň, v čase, keď máte najviac energie, približne desať minút a urobte čokoľvek, čo vám nezaberie viac ako dve minúty.

Nastavte si pravidelný platobný príkaz, zavolajte na miesto, odkiaľ potrebujete informácie, alebo upracte veci z podlahy v obývačke, o ktoré sa potkýnate celý týždeň. Čokoľvek, čo trvá len dve minútky, sa snažte urobiť ihneď. Takto ušetríte energiu, ktorú by váš mozog potreboval na zapamätanie si a neustále pripomínanie vašich povinností, aj keď ide iba o drobnosti.

