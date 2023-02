Investujte do vitamínov rozumne. Tieto by mali byť pre vás základom

Žijete v koži bežného moderného človeka? Tak potom vzniká obzvlášť vysoké riziko každodennej straty na imunite. Tá klesá nielen v období chrípok a viróz, ale aj vlastnými nezdravými návykmi. Za tie považujeme nedostatočný spánok, minimálny pohyb na čerstvom vzduchu, fyzický a psychický stres a rovnako aj rýchlu „fast-food“ stravu. Čo s tým? Naše spoločné predsavzatie teraz znie – skôr ako sa vyhovárať na sezónne vyčerpanie, zabezpečme telu primeranú výživu! Akú?

Príjem vitamínov ako individuálna záležitosť každého z nás

Príjem vitamínov a minerálov má vážny vplyv na stav a funkciu ľudského tela. Konkrétne sérum a dávkovanie preto nestačí naštudovať si len z príbalového letáku. Tomu by mala predchádzať konzultácia s lekárom vzhľadom na náš zdravotný stav, vek a celkovú kondíciu tela.

Každý sme rozdielni, čo sa prejavuje iným kalorickým príjmom, vhodnou dĺžkou spánku, regeneráciou tela a výdržou v záťažových situáciách. Prvotným prejavom týchto okolností je naša celková obranyschopnosť organizmu. Posilňujeme ju celoročne, ideálne bez vzniku interakcií pri tých najodporúčanejších vitamínoch.

Vitamíny, ktoré je možné užívať celoročne?!

Aj tu dávame celý výraz do úvodzoviek. Nemožno to tvrdiť s absolútnym presvedčením. Na celoročné posilnenie imunity sa najčastejšie používa vitamín D – ten je vhodným aj vo vyššom veku a pri chronických stavoch spôsobených jeho nedostatkom. K déčku potom pridávame vitamín C a E ako silné antioxidanty. Oproti nim sa vitamín B odporúča sezónne najmä proti virózam.

Vitamín D a jeho účinky

Vitamín D telo prijíma najmä zo slnečných lúčov pri optimálnom pobyte na slnku. Rizikové obdobie spojené s deficitom déčka vzniká na jeseň a v zime, kedy ho prijímame zo stravy a z výživových produktov na stavbu a posilnenie kostí. Príjem a dávkovanie déčka pre jeho veľký význam v ľudskom tele konzultujeme už pri novorodencoch. Je dôležité podporovať správny vývin, skladbu a regeneráciu kostí, aby sme zabránili deformácii a predčasnému mäknutiu. Okrem problémov s hlavnou oporou ľudského tela sa pri nedostatočnom príjme déčka zvyšuje riziko infekcií.

Pozor, aj za príjem déčka si zodpovedáme sami. Aj keď sú výnimočné jeho zvýšené hladiny v tele, možné je to vždy. Tým ale nadbytok déčka podnecuje vysoké hladiny vápnika, čo je len krok k problémom s obličkami.

Vitamín C a E v jednom vitamínovom preparáte

Tento komplex sa vyznačuje silným antioxidačným pôsobením v starostlivosti o telo bez primeranej imunitnej ochrany. V dôsledku toho sa v tele zdržiavajú škodlivé voľné radikály, ktoré poškodzujú bunky. Negatívne sa prejavujú na metabolizme cukrov a tukov, na neurologických a dýchacích funkciách a na činnosti obličiek a pečene.

Dodávame, že výhodou, ale zároveň istým rizikom pri užívaní vitamínu C a E je, že ide o jedny z najznámejších antioxidantov vôbec. Ich užívanie sa už priam medializovalo, v dôsledku čoho ich prijímame bez rešpektu a zodpovednosti. Aj tu hrozí predávkovanie, resp. interakcie na niektorú zložku. Prejavom môžu byť tráviace ťažkosti alebo celková únava a vyčerpanie.

