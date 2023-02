Ako sa obliecť na lyžovanie?

Začínate s lyžovaním? Alebo sa vám už vaše staré oblečenie na nič nehodí a hľadáte nové oblečenie na lyžovanie? A v oboch situáciách je užitočné urobiť si malý prehľad dostupných možností. Veď predsa nepôjdeme na svah v džínsoch alebo v mestskej bunde. Podmienky na svahu aj potreba zaručiť maximálne pohodlie na lyžiach si vyžadujú špeciálne riešenia.

Hoci sa kúpa samostatného lyžiarskeho oblečenia môže zdať prehnaná, verte, že to budú jedny z najlepšie vynaložených peňazí na zimné športy. Jednoducho povedané, ak si chcete lyžovanie užiť naplno, oplatí sa naň dobre pripraviť. Správne lyžiarske oblečenie nám zabezpečí plnú spokojnosť bez ohľadu na počasie – keď sa objaví slnko, aj keď výhľad zakryje snehová búrka a na svahoch fúka studený vietor.

Kde začať?

Samozrejme, teplým termoprádlom. Ak sa venujete aj iným outdoorovým aktivitám alebo zimným športom, potom vám určite príde vhod zimná temoraktívna bielizeň. Ak nie, oplatí sa vybaviť si vhodnú súpravu. Je to základ oblečenia, ktorý nám zaručí vysoký komfort a urobí nás jednoducho pohodlnejšími. Úlohou temoaktívnej bielizne je tiež udržiavať správne podmienky priamo pri pokožke. Vlákna rýchlo odvádzajú vlhkosť a zabezpečia, že aj keď sa silnejšie zahrejeme, vlhkosť sa rýchlo prenesie do ďalších vrstiev oblečenia a nebude nás ochladzovať. Okrem spodnej bielizne bude užitočná aj izolačná vrstva. Mimoriadne obľúbené sú tenké mikiny so zipsami, ktoré umožňujú rýchle prispôsobenie termobielizne pri sedení na vleku aj pri zjazde. Do mrazu bude veľmi dobrou voľbou hrubšia mikina alebo dokonca ľahká zateplená páperová bunda.

Nakoniec by sme si mali vybrať správnu bundu a nohavice. Tu sa oplatí venovať pozornosť modelom určeným na lyžovanie. Majú totiž množstvo charakteristických prvkov, ktoré zvyšujú ich komfort pri lyžovaní na svahu. Pri bundách je povinnou výbavou snehová zástera. Ide o pás materiálu, ktorý po zapnutí zabraňuje tomu, aby sa v prípade pádu alebo jazdy v hlbokom snehu dostal pod bundu sneh. Oplatí sa skontrolovať, či je kapucňa bundy kompatibilná s lyžiarskou prilbou. V opačnom prípade bude v snehovej búrke nepoužiteľná. Dobrá Salewa bunda alebo inej renomovanej značky bude mať aj ďalšie vrecká na skipas alebo priehradku v rukáve, v ktorej môžeme nosiť handričku na čistenie skiel okuliarov. Na druhej strane dobré pánske a dámske lyžiarske nohavice budú nevyhnutne vybavené vnútornými nohavicami, ktoré dôkladne obopnú lyžiarske topánky a poskytnú bariéru proti snehu. Okrem toho sú bežné vetracie otvory na zips. Ide o skvelý doplnok na všetky slnečné dni. Veľmi obľúbeným riešením pri lyžiarskych nohaviciach sú aj šle alebo možnosť zapnúť nohavice spolu s bundou. Získate tak funkčnú lyžiarsku kombinézu.

Bunda aj lyžiarske nohavice môžu byť v zateplenej verzii (a také sú na lyžovanie najčastejšou voľbou) alebo len s nepremokavou membránou (napríklad spoľahlivá bunda GORE-TEX). Druhá verzia je univerzálnejšia, ale v tomto prípade musíte pamätať na výber dostatočne teplej spodnej bielizne a medzivrstvy. Membrána vás účinne ochráni pred premoknutím alebo ošľahaním vetrom, ale sama o sebe neposkytne dostatočnú izoláciu počas chladných dní. Dobrým príkladom sú tu ľahké bundy od spoločnosti Dynafit.

Na čo by ste nemali zabudnúť?

Samozrejme, správne zvolená bunda a nohavice sú základom lyžiarskej výbavy, ale nezabúdajte ani na zvyšok oblečenia. Teplé rukavice, balaklava pod prilbu a napokon hrubé a predovšetkým vysoké ponožky do lyžiarskych topánok sú len niektoré z týchto položiek. Našťastie nám popredné horské a outdoorové značky uľahčujú výber správnych modelov. Lyžiarske kolekcie značky The North Face bundy a nohavice, poskytujú oblečenie navrhnuté špeciálne s ohľadom na lyžiarov. Vďaka širokému výberu modelov si môžeme vybrať ten správny model nielen z hľadiska funkčnosti, ale dokonca aj strihu alebo farby. Správna príprava na lyžovanie ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Ak hľadáte tie najlepšie značky, nájdete ich v internetovom obchode 8a.sk!

