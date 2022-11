Pánské termoprádlo – nevyhnutná súčasť zimného oblečenia. 6 vecí, ktoré treba zvážiť pri nákupe

Zdroj foto freepik

Spodná vrstva, základná vrstva či termoprádlo, každý to volá inak, ale účel plnia rovnaký – udržať vás v teple a suchu. Termoprádlo vás udrží v teple tým, že zachytí vaše vlastné telesné teplo v blízkosti pokožky aj keď teploty drasticky klesnú. A schopnosť materiálu odvádzať vlhkosť zaisťuje, že zostanete v suchu aj v tých najpotnejších alebo najmokrejších podmienkach. Pri jeho nákupe by ste mali zvážiť týchto 6 vecí.

Správny strih

Prvá vec, ktorú chcete urobiť, je uistiť sa, že všetko, čo nosíte vám správne sedí. Pánske termoprádlo by malo byť priliehavé, aby vás udržalo v teple. Strih by mal byť pohodlný, ale nie príliš voľný. Ak je vám termoprádlo voľné, nezadržiava vzduch ani vás dostatočne nezahreje, ako by to bolo pri užšom strihu.

Materiál

Vlna, najmä merino vlna, je jedným z najlepších materiálov pre termoprádlo. Dokáže absorbovať až 30 % svojej hmotnosti vody a zostane suchá počas chladných a vlhkých podmienok. Termoprádlo vyrobené z nekvalitnej vlny zvykne svrbieť a je neúčinné pri odvádzaní vlhkosti. V závislosti od tempa alebo vašich aktivít môže byť vlna príliš teplá pre vaše špecifické potreby.

Syntetika prešla za posledných dvadsať až tridsať rokov dlhú cestu a existujú úžasné látky, ktoré sú síce syntetické no väzba tkaniny zo syntetického materiálu je vyrobená tak, aby kopírovala veľmi jemnú vlnu.

Syntetické termoprádlo zvyčajne obsahuje zmes polyesteru alebo nylonu. Tieto syntetické zmesi majú vynikajúcu odolnosť a schopnosť odvádzať vlhkosť, majú tiež tendenciu mať väčšiu flexibilitu a neobmedzujú váš rozsah pohybu.

Hmotnosť

Každá gramáž látky ponúka iné výhody. Tu je niekoľko všeobecných pokynov na výber správnej hmotnosti pre vašu základnú vrstvu:

Ultraľahká: Tiež nazývaná mikro, vhodná do miernych až chladných podmienok.

Ľahká: Uprednostňuje sa pre chladné až mierne chladné počasie a pre vysoký stupeň aeróbnej aktivity.

Stredná hmotnosť: Vhodné do mierne chladného až chladného počasia. Tkaniny strednej hmotnosti sú najuniverzálnejšie a možno ich nosiť pri rôznych rekreačných a športových aktivitách.

Vysoká váha: Vhodné pre extrémne chladné a mrazivé teploty, keď je na reguláciu telesnej teploty potrebné väčšie množstvo tepla. Na zimné športy na snehu sú vhodné ťažšie látky.

Dvojdielne verzus celé

Niektorí tvrdia, že celokusové termoprádlo vás v skutočnosti lepšie udrží v teple a keďže je v celku, je pohodlnejšie. Jeho nevýhodou je to, že pri návšteve toalety si ho musíte zvyčajne celé vyzliecť. Dvojdielne termoprádlo teda poskytuje väčšiu slobodu. Ak sa chcete uistiť aby sa vám nijako nenaťahovalo či nevyhŕňalo, vyberte si vrch, ktorý ma presah na spodok aspoň 2 cm.

Cena

Väčšina lacných výrobkov často nevyhovuje kvalitou. Nie je nič horšie, ako sa triasť na smrť, keď ste na výlete v kempe a uvedomíte si, že termoprádlo, na ktorom ste ušetrili, vás v skutočnosti ochladzuje namiesto ohrievania. A ak si myslíte, že nie je rozdiel medzi špičkovou súpravou termoprádla a lacným párom, čaká vás nepríjemné prebudenie. Z väčšej časti, teplé a vlhkosť odvádzajúce termoprádlo nie je lacné. Keď sa však o neho dobre staráte, vydrží vám aj niekoľko sezón.

Starostlivosť

Nakoniec si povedzme o požiadavkách na starostlivosť. Je to vec materiálu. Starostlivosť o bavlnu bude pravdepodobne najjednoduchšia. Môžete použiť práčku aj sušičku. Pri vlne, budete musieť byť oveľa opatrnejší, väčšinou vyžaduje ručné pranie a voľné sušenie. Čo sa týka syntetických látok, môžete s nimi zaobchádzať v podstate ako chcete, ale nevydržia tak dlho.

Čítajte tiež: