Prečo avokádo po rozkrojení zhnedne a ako ho uskladniť aby ostalo zelené

Avokádo je superpotravina plná vitamínov, minerálov a zdravých tukov. Aj preto je v posledných rokoch čoraz populárnejšie. Aj napriek tomu, že ide o zdraviu prospešnú potravinu, má veľa kalórií a preto je odporúčaná veľkosť porcie menšia ako by ste očakávali, približne 1/3 stredného avokáda. Ako teda uskladniť zvyšok, ktorý nezjete tak aby vám ostal krásne zelený a čerstvý?

Prečo avokádo zhnedne

Je to kvôli oxidácii. Stáva sa to aj iným potravinám, ako sú jablká a zemiaky, keď sú vystavené kyslíku. Premena je u všetkých troch takmer okamžitá, ale jablká a zemiaky sa môžu vyhnúť oxidácii ponorením do vody. Bohužiaľ to nie je riešenie pre avokádo, ale existujú spôsoby ako tento proces spomaliť.

Ako uskladniť rozkrojené avokádo

So šupkou

Ak ste ešte nevybrali dužinu z avokáda, ani ju nevyberajte. Nechajte ho v šupke a kôstku ponechajte neporušenú. Šupka a kôstka blokujú kyslík, aby sa dostal k dužine, čím sa obmedzuje jej odhalenie a bráni oxidácii. Zabaľte ho do potravinovej fólie tak aby sa k nemu nedostal vzduch a uložte ho do chladničky. Malo by zostať zelené aspoň dva dni.

S cibuľou

Polovicu avokáda môžete vložiť do vzduchotesnej nádoby s nakrájanou cibuľou a dať do chladničky. Výpary z cibule spomaľujú proces hnednutia. Vaše avokádo zostane zelené najmenej dva dni, ale môže absorbovať cibuľovú chuť. To by mohlo byť výhodou v závislosti od toho, čo s ním plánujete urobiť.

Bez šupky

Ak ste už vybrali dužinu z avokáda, je to v poriadku, stále ju môžete zachrániť. Roztlačenú dužinu vložte do nerezovej, sklenenej alebo keramickej nádoby. Potom namiesto toho, aby ste nádobu prikryli vekom, prikryte priamo avokádo kúskom potravinovej fólie a uistite sa, že v ňom nie sú žiadne vzduchové bubliny. Rovnako ako v prípade so šupkou, vaše avokádo by malo zostať zelené aspoň dva dni v chladničke. Ak chcete proces ešte spomaliť, môžete pridať kyselinu citrónovú alebo limetkovú šťavu. A ak zmes vyzerá hnedo, jednoduchým zoškrabaním vrchnej vrstvy by sa malo objaviť zelené avokádo.

Ktorý spôsob využívate vy?

