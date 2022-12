5 pravidiel, ako byť maximálne efektívny na home office

Home office – pre niekoho strašiak, pre druhého potešenie. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, poradíme vám, ako prácu v domácom prostredí maximálne zefektívniť – a čo viac, dokonca si ju aj užiť. Inšpirujte sa 5 pravidlami, ktoré vám pomôžu byť produktívne aj v domácej kancelárii. Tak hurá do práce!

Pravidlo číslo 1 | Pripravujte sa denne

Kto je pripravený, nie je prekvapený – a pri home office to platí dvojnásobne. Pripravujte sa do práce už deň vopred. Pripravte si zázemie, úlohy na ďalší deň a časový harmonogram. Budete mať nielen o starosť menej, budete začínať s čistou hlavou a jasným plánom. Príprava vám uľahčí každý všedný deň – a jedine s plánovaním a dobre odvedenou prácou si budete môcť naplno vychutnať nielen pracovnú časť dňa, ale aj tú voľnočasovú. Vykúzlite zo všedných dní nevšedné!

TIP: Pravidelne kontrolujte, či máte všetky kancelárske nevyhnutnosti dokúpené – od kávy po papiere a farbu do tlačiarne (vždy kupujte iba originálne tonery, prípadne alternatívne tonery Torex) či batérie. Čokoľvek vám dôjde, môže narušiť váš harmonogram a roztrieštiť vašu pozornosť.

Pravidlo číslo 2 | Ráno robí deň

Zabudnite na home office strávený v pyžame so zalepenými očami. Práve tak by ste pomerne rýchlo zabili všetku vašu pracovnú energiu a morálku. Aby sa vám aj doma dobre pracovalo, pokračujte v rannej rutine úplne rovnako, ako by ste vyrážali do práce mimo domova. Vstaňte, doprajte si rannú hygienu, upravte sa a samozrejme sa prezlečte. Dáte tak mysli jasný pokyn, že vyrážate do práce – aj keď len o miestnosť vedľa.

TIP: Ako sa ráno dobre naladiť? Pohárom vlažnej vody naštartujete metabolizmus, krátkym cvičením pretiahnete svaly a doprajete si chvíľku pre seba. Ako deň začnete, taký deň skrátka budete mať.

Pravidlo číslo 3 | Prestávky, prestávky a zase prestávky

Aj keď ste možno nasadili slušné pracovné tempo, dajte si pozor na dodržiavanie prestávok. Pravidelný odpočinok prekladajte medzi jednotlivými pracovnými blokmi – jedine tak za pár dní vaše nadšenie do práce na HO nevyhasne. Výhody práce z domu? Bezpochyby je ich hneď niekoľko – čo treba vyraziť cez pauzu do lesa na čerstvý vzduch, na lekciu jogy alebo na kávu s priateľmi? Nadávkujte si prácu, ale aj potešenie. Odpočinok, ktorý nenechá stres, aby vám pokazil deň.

Pravidlo číslo 4 | Nebojte sa spätnej väzby

Home office môže byť príjemný, preto je tak ľahké skĺznuť na leňošenie. To je ten dôvod, prečo je dobré hovoriť si o pravidelnej spätnej väzbe a nezaspávať na vavrínoch. Pomôcť vám môže aj sebareflexia. Pochváľte sa na konci dňa a zhodnoťte, čo nabudúce môžete urobiť lepšie.

Pravidlo číslo 5 | Uzavrite každý deň

Nakoniec ste odviedli svoju prácu? Perfektné! Je tu však ešte jeden nevyhnutný krok, aby ste oddelili prácu od života, čo je v domácom prostredí pomerne zložité. Pomôže vám opäť rutina – ako končíte v bežnej práci? Upracte pracovné náčinie, dokončite TO-DO listy, naplánujte si nasledujúci deň a až potom vykročte do voľného dňa – do času, ktorý je určený len a len vám a vašej rodine. Keď si osvojíte pravidlá home office a doplníte ich o vaše individuálne potreby, môže sa práca z domu stať príjemným spestrením zamestnania či podnikania.

Čítajte tiež: