Fakty, ktoré by ste mali vedieť o kvalite vzduchu v interiéri

Nielen počas pandémie, ktorá u nás ešte donedávna naplno úradovala a nútila nás tráviť viac času v uzavretých priestoroch, bola kvalita vzduchu v interiéri dôležitá. Aj dnes je tento významný charakter sféry života naliehavou udalosťou, ktorej je nutné venovať adekvátnu pozornosť.

Dôvodov je hneď niekoľko a hovoria samé za seba, tak sa poďme spoločne s nimi zoznámiť, aby ste mali prečo si atmosféru kvalitným esenciálnym olejom alebo iným dostupným riešením spríjemniť.

Kvalitný vzduch v interiéri je dôležitý najmä pre množstvo času, ktorý v ňom trávime

Všetkým čím sa obklopujeme na nás určitým spôsobom vplýva. Aby nezanechával tento vplyv na našom psychickom aj fyzickom zdraví viditeľné stopy, je nutné dbať na najvyššiu kvalitu všetkého, čo nám robí spoločnosť. Nie sú to napríklad len zdravá strava a kvalitný matrac v posteli, ale aj nízke hodnoty kvality vzduchu.

Štatistiky hovoria, že až 60 % ľudí trávi 90 % svojho času v interiéri. Väčšina vzduchu v uzavretých miestnostiach nie je ale ideálna, čo potom spôsobuje ľudskému organizmu mnohé problémy. Viaceré ochorenia sú dokonca nielen v zime, spôsobené, alebo zhoršované silne znečisteným vzduchom. Tiež sa hovorí, že koncentrácia látok, ktoré sú nebezpečné, je v tomto období v interiéri vyššia ako vonku.

Vetraním cez kvalitné okná to našťastie môžeme veľmi jednoducho a rýchlo zmeniť. Vetrať by sme mali pravidelne, v lete obzvlášť. V zime len v krátkych intervaloch, ale dostatočne. Stagnácia znečisteného vzduchu plného oxidu uhličitého môže byť vo vysokých hladinách pre vás nebezpečná.

Ohrození sú najmä alergici

Napriek tomu, že sú podľa odborníkov nekvalitným vzduchom v interiéri ohrození najmä starší ľudia a deti, ani alergici to nemusia mať ľahké. A ak sa pozrieme na predpovede lekárov, ktorí tvrdia, že do roku 2025 bude trpieť určitým druhom alergie takmer polovica európskej populácie, nie je to žiadna dobrá správa.

Neprispieva k tomu ani vzduch, ktorý v interiéri dýchame, pretože práve ten býva plný baktérií, vírusov a hlavne alergénov z okolia. V tomto prípade nemusí byť ani vetranie ideálne riešenie. Pomôcť kvalite vzduchu bez nepríjemných látok a alergénov môže skôr čistička vzduchu s filtrami alebo dobrý elektrický difuzér.

Tiež sa uistite, či je prenikaniu alergénov, vírusov a iných látok vytvorená dostatočná bariéra. Život v dobrej atmosfére je predsa príjemnejší a krajší.

Zdroj obrázka: Pixel-Shot/Shutterstock.com

