Denne ju pijeme takmer všetci, ale veľa o nej nevieme

Káva patrí k najobľúbenejším nápojom na celom svete, pretože má schopnosť nás povzbudiť a dodať nám energiu. Nie je to však jediný prínos, ktorým nápoj plný kofeínu a lahodnej chuti disponuje.

Pokračujte v čítaní a zistíte o káve množstvo zaujímavých informácií.

Káva je ovocné prekvapenie

Kto by ráno nemiloval vôňu čerstvo pomletých kávových zŕn? Mnohé pochádzajú z tropického kávovníka, ktorý sa pestuje v približne 70 krajinách, predovšetkým v Afrike, Ázii a Strednej Amerike. Vedeli ste ale, že samotné kávové zrno je vlastne jadro kávového bobuľovníka? V podstate ide o jasne červené alebo intenzívne žlté ovocie, ktoré dorastá do veľkosti čerešne. Toto ovocie sa pozbiera, vysuší a v dobrej pražiarni kávy spracuje do formy, ktorá je vhodná na domácu alebo profesionálnu prípravu kávy.

Ktorá chutí lepšie?

Z približne 50 druhov káv na svete, druhy Robusta a Arabica pozná snáď každý jej milovník. Pri výrobe kvalitnej kávy sú tieto odrody asi najpoužívanejšie. Aký je ale medzi nimi rozdiel?

Zrná kávy Arabica obsahujú menej kofeínu ako zrná kávy Robusta. Arabica je teda vhodnejšia pre tých, ktorí oceňujú jemnejšie tóny kávy. Robustu si vychutnajú zas ľudia, ktorým nerobí problém výraznejšia sila, aróma ani chuť.

Arabica je ale napriek svojej jemnejšej chuti často drahšia, pretože je sladšia a považuje sa za kvalitnejšiu. Ani horkejšia chuť Robusty ale nie je rozhodne na zahodenie. Záleží od toho, čo od kávy očakávate.

Najobchodovanejšia komodita na svete

Nakoľko je káva na svete mimoriadne obľúbená, patrí pre svoju vysokú spotrebu medzi najobchodovanejšie komodity na svete. Podľa štatistík to môže byť dnes už aj viac ako 500 biliónov šálok kávy ročne, ktoré vypijeme. Samozrejme, pri pití takéhoto množstva kávy a iných podobných nápojoch a potravinách, ktoré zafarbujú zubnú sklovinu, treba dodržiavať pravidelnú zubnú hygienu. Káva telu však aj prospieva a dokonca môže príznaky niektorých závažných ochorení zmierniť alebo ich riziko vzniku odstrániť.

Zaujímavé tiež je, že silu a pohon dokáže káva dodať nielen nášmu telu, ale aj automobilu, čím by dokázala konkurovať aj rope. Dôkazom je, že britským novinárom sa podarilo prejsť vzdialenosť z Londýna do Manchestru v aute poháňanom kávou.

Zdroj obrázka: amenic181/Shutterstock.com

