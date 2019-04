Ohodnoť článok

Naučte sa, ako sa zbaviť neporiadku v bytoch či domoch, ale aj vo vzťahoch či vo vlastnom tele, ktoré tiež potrebujú očistu.



Neporiadok a nadbytočné veci pohlcujú našu energiu a ovplyvňujú náš fyzický, mentálny aj spirituálny komfort.

Kniha Zbavte sa neporiadku s feng šuej vyšla po prvý raz už pred dvadsiatimi rokmi a patrí k priekopníckym prácam „upratovacej“ literatúry. Ovplyvnila postoj celej jednej generácie k hromadeniu zbytočností vo svojich domovoch.

Autorka vám pomôže s očistou priestoru a vysvetlí prekážky, ktoré sa často skrývajú v našej psychike. Radí, ako si vytvoriť príjemný domov, získať energiu a radosť zo života.

Kniha vyšla doteraz v 30 krajinách, slovenský preklad vychádza z nového, rozšíreného vydanie tohto svetového bestselleru, ktorého sa predalo viac ako 2 milióny kusov.

V prvej časti knihy popisuje, ako pochopiť nazhromaždený neporiadok. Aké sú účinky upratovania, ako vás bordel ovplyvňuje a prečo sa obklopujeme toľkými zbytočnosťami.

V druhej časti identifikujete zbytočnosti a neporiadok, aby ste vedeli efektívne upratať.

No a v tretej časti sa zbavujete neporiadku – zmeníte uhol pohľadu, upracete si Telo, urobíte poriadok v emóciách a zbavíte sa duševného zmätku.

Ak máte doma neporiadok, môžete sa cítiť unavene a letargicky.

Mnohí ľudia, ktorí zhromažďujú vo svojich domovoch zbytočnosti, tvrdia, že nemajú energiu na to, aby sa pustili do ich upratovania. Neustále sú unavení.

Ale stagnujúca energia, ktorá sa zhlukuje okolo neporiadku, túto letargiu a únavu spôsobuje. Ak si upracete, energia vo vašom dome sa uvoľní a prebudí vaše telo k novému životu.

Zbavte sa neporiadku s feng šuej ukazuje nenásilne, s humorom a nadhľadom, ako sa dá upratať neporiadok a vyčistiť si svoje okolie, svoj život. Karen svojím prístupom odkazuje na slávneho Sigmunda Freuda, podľa ktorého poriadok umožňuje človeku najlepšie využitie času a šetrí jeho psychické sily.

Kingstonová neprikazuje všetko vyhodiť, zbaviť sa vecí, ale vysvetľuje a dáva príklady. Nenásilne a inšpiratívne. Zaujímavé je napríklad vysvetlenie, prečo majú ľudia toľko neporiadku. Možno sa z týchto kapitol dozviete veľa vecí aj sami o sebe. Možno zistíte, že fyzické upratovanie je uľavujúce. A naučíte sa, ako si urobiť duševné upratovanie.

Karen Kingstonová je uznávaná expertka na očistu priestoru a feng šuej. Množstvo ľudí sa inšpirovalo jej knihou a napísalo tucty podobných kníh, vznikli tisícky článkov a blogov. O upratovaní a feng šuej sa rozprávalo v televíznych a rozhlasových programoch v mnohých krajinách.

Karen vedie workshopy, poskytuje súkromné konzultácie, vedie odborné školenia a je aktívnou blogerkou, ktorú sledujú ľudia z celého sveta.

Marie Kondo? Danšari? Či ďalšie umenia upratovania? Tí všetci vychádzajú z Karen.

Prečítajte si úryvok z knihy Zbavte sa neporiadku s feng šuej:

Ak máte v domove neporiadok, ostávate v minulosti

Ak je priestor vo vašom byte zaprataný neporiadkom, potom niet miesta pre nič nové, čo by mohlo nastať vo vašom živote.

V myšlienkach sa zaoberáte minulosťou a hrbíte sa pod problémami, ktorým ste sa nejaký čas vyhýbali a nechceli im čeliť. Máte sklon obzerať sa skôr dozadu ako dopredu, viníte minulosť z vašej súčasnej situácie, namiesto toho, aby ste prevzali zodpovednosť za vytvorenie lepšieho zajtrajška. Upratanie nazhromaždeného neporiadku vám dovolí, aby ste čelili problémom a pohli sa vpred. Je absolútne nevyhnutné, aby ste sa vyrovnali s minulosťou, ak si chcete vytvoriť lepší zajtrajšok.

Ak máte neporiadok, tak sa vám upchá telo

Ak ste nazhromaždili vo vašom domove veľa neporiadku a zbytočností, energia sa zasekne a rovnako sa zasekne i vaše telo. Neporiadnici sa zväčša veľmi nehýbu, často trpia zápchou, majú matnú pokožku, upchaté póry a oči bez lesku. Ľudia, ktorí udržujú svoj domov v poriadku, sú vo všeobecnosti aktívnejší, majú žiarivejšiu, čistejšiu pleť a iskru v očiach. Rozhodnutie je na vás.

Ak máte doma neporiadok, ovplyvní to vašu váhu

V priebehu rokov som si všimla čosi zvláštne: ľudia, ktorí majú zapratané domovy, často trpia nadváhou. Domnievam sa, že je to preto, že telesný tuk i neporiadok sú vlastne len formy sebaobrany. Ľudia si vytvárajú okolo seba vrstvy tuku alebo neporiadku a dúfajú, že tým utlmia šoky, ktoré im uštedrí život, a najmä emócie, ktoré nedokážu spracovať. Prepožičiava im to ilúziu kontroly nad vecami a zdá sa im, že tým predchádzajú tomu, aby mali na nich príliš hlboký vplyv. Ale je to len ilúzia. Slovami Oprah Winfreyovej:

„Počas rokov, ktoré som sa trápila s nadváhou, som zistila, že nemôžete začať pracovať so svojím telom, kým nezvládnete najprv to, čo vás brzdí v emocionálnej rovine. Dôvodom, prečo sa v živote nehýbeme vpred, sú strachy, ktoré nás zdržiavajú, veci, ktoré nás brzdia v tom, aby sme sa stali tým, čím chceme.“

Zistila som, že je to pravda. Ľudia s nadváhou trpia mnohorakým strachom a ten v nich väzí hlboko. Potrebujú ho zvládnuť, aby sa mohli vyrovnať s neporiadkom. Mnohí mi však píšu, aké oslobodzujúce to je, keď to napokon spravia a ako im proces zbavovania sa zbytočností akoby zázrakom dopomohol zbaviť sa aj tuku. Hovoria mi aj, že je oveľa jednoduchšie sústrediť sa na dodržiavanie „diéty“ svojho domova než svojho tela a že keď si začali všímať svoje životné prostredie, začali si viac všímať aj seba. Jedna žena vyhlásila: „Keď som vynosila z domu zbytočnosti a neporiadok, už sa mi nezdá správne zapratávať si zbytočnosťami svoje telo.“

Neporiadok mätie

Ak žijete v zajatí neporiadku, je nemožné jasne si uvedomovať, čo robíte so životom. Ak si upracete, potom dokážete uvažovať jasnejšie a jednoduchšie sa rozhodujete o svojom živote. Ak sa zbavíte neporiadku, máte v rukách najlepšiu mne známu pomôcku na to, aby ste objavili a vytvorili si život, ktorý chcete.

Ak máte neporiadok – ovplyvní to spôsob, akým sa k vám ľudia správajú

Ak máte veľa neporiadku, máte sklon k odkladaniu vecí na zajtrajšok. Neporiadok spôsobuje stagnáciu energie a ťažšie sa dopracujete k tomu, aby ste čokoľvek spravili. Keď si upracete, pravdepodobne budete prekvapení (a aj všetci ostatní okolo vás!), že sa vám zachce robiť veci, ktoré ste dlho odkladali. Ľudia majú náhle motiváciu presadiť záhradu, zapísať sa na kurz, zavolať kamarátovi, odísť na dovolenku a tak ďalej. Listy, ktoré dostávam, týkajúce sa tohto efektu zbavenia sa neporiadku, sú úžasné!

Zbavte sa neporiadku: http://bit.ly/ZbavteSaNepor