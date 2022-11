Tieto miesta musíte navštíviť aspoň raz v živote!

Každá krajina a každé mesto sa vyznačuje špecifickým spôsobom života. Niekde sa každý víkend oslavuje v baroch a niekde sa sledujú kohútie zápasy. V iných štátoch ľudia nasadnú na bicykel a inde sa zasa prepravujú na gondolách. Ako sa hovorí: Iný kraj, iný mrav. Čo majú všetky spoločné je, že vás prekvapia svojou kultúrou, miestnymi obyvateľmi a skrátka ich každodenným životom. Zopár miest sme si pre vás pripravili, nechajte sa nimi inšpirovať a obohatia váš život. Tak poďme na to!

Ako dobre ovládate bicykel?

Určite vás ako prvé napadlo Holandsko pri zmienke ľudí, jazdiacich na bicykli. Amsterdam, ako hlavné mesto má najviac cyklo-fanúšikov. S približne 515 kilometrami vyhradených cyklistických pruhov je na bicykel dokonalý. Takmer všetky ulice v meste sú vybudované pre bicykle. Prenajať si tento dvojkolesový prostriedok a zapadnúť medzi miestnych môže byť zážitok sám o sebe. Lety z Košíc vás vezmú do Amsterdamu len s 1 prestupom.

Jazda na bicykli však nie je jediná vec, ktorú Amsterdam ponúka. Hlavné mesto Holandska je taktiež známe svojimi nevestincami, divokým nočným životom a kaviarňami predávajúcimi mäkké drogy. Amsterdam je známy tým, že má viac kanálov ako Benátky, viac mostov ako Paríž a viac krivých domov ako ktorékoľvek iné miesto. Ešte jedná zmienka o bicykloch v Amsterdame. Ak by ste ich všetky spočítali, zistili by ste, že je ich viac ako občanov v tomto meste.

Máte radšej teplo?

Z Holandska sa teraz presunieme na opačnú stranu zemegule, do teplejšieho podnebia. Málaga je prístavné mesto na pobreží Costa del Sol v južnom Španielsku, ktoré je známe svojimi výškovými hotelmi a rezortmi. Nad touto modernou panorámou sa týčia 2 mohutné mestské citadely na kopci, Alcazaba a zničené Gibralfaro, pozostatky maurskej nadvlády. Vysoká renesančná katedrála v meste je prezývaná La Manquita, ktorej jedna z veží nebola postavená.

Malaga je jedno z najstarších miest na svete a bola založená v 8. storočí Feničanmi. Dnes je umenie všade – môžete tu zažiť exponáty venované sklu a krištáľu, klasickým autám či výdobytkam modernej doby. Nesmieme zabudnúť ani na múzeum samotného Picassa, ktorí chcel, aby jeho diela boli vystavené v jeho rodnom meste. Nachádza sa v paláci Buenavista. Ide o budovu reprezentujúcu renesančnú civilnú architektúru. Tak čo, je letenka do Malagy už vaša?

Budúce mesto duchov, bojíte sa?

Predstavte si viac ako 100 malých ostrovov, pospájaných dokopy. Mali by sa vám vybaviť Benátky, ktoré stoja na lagúne v Jadranskom mori. Nemá žiadne cesty, len kanály – vrátane priechodu Grand Canal – lemované renesančnými a gotickými palácmi. Na centrálnom námestí Piazza San Marco sa nachádza Bazilika svätého Marka, ktorá je vydláždená byzantskými mozaikami, a zvonica Campanile s výhľadom na červené strechy mesta.

Počet obyvateľov Benátok sa za posledných 50 rokov znížil zo 120 000 na 60 000. Niektorí odborníci sa domnievajú, že Benátky by mohli byť do roku 2030 mestom duchov a cez deň ho budú navštevovať len turisti. Hovorí sa, že Benátky v najbližších rokoch bude čakať veľká pohroma a z dôvodu globálneho otepľovania sa zdvihne hladina mora a Benátky zaplaví. Už teraz tam majú po veľkých dažďoch problémy. Poponáhľajte sa s návštevou , pokiaľ sa dá.

Picasso, si to ty?

Lisabon je pobrežné hlavné mesto Portugalska. Pokiaľ sa neradi prechádzate pešo, zrejme vás nepoteší, že sa v jeho okolí nachádza množstvo kopcov. Z impozantného hradu São Jorge sa naskytá výhľad na pastelové budovy starého mesta, ústie rieky Tagus a visutý most Ponte 25 de Abril. Neďaleké Národné múzeum Azulejo vystavuje 5 storočie dekoratívnych keramických dlaždíc. Len kúsok od Lisabonu sa ťahajú pláže, od Cascais po Estoril.

Viete prečo je Lisabon pobrežné mesto? Pretože sa nachádza hneď pri Atlantickom oceáne. Máte tak unikátnu príležitosť spoznať kúsok Španielska a zstiť, či je pravda to, že oceán má vždy chladnejšiu vodu ako more. Čo poviete na takýto experiment? Alebo radšej budete objavovať miestnu kolonialistickú históriu, zdobenú architektúru a tradíciu hudby Fado? Tak či onak, veríme, že si to tam poriadne užijete. P.S.: miestni obyvatelia sú veľmi milí a priateľskí.

