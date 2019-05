Kam vyraziť za slnkom a zábavou? Prehľad najlepších aquaparkov na Slovensku

Ohodnoť článok

Slováci radi a často vyhľadávajú miesta, kde sa môže zabaviť a zároveň oddychovať celá rodina. Vybrali sme pre vás lokality, kde slovenské rodiny najradšej trávia spoločný čas, a to najmä v lete. Prečítajte si viac spolu s nami.

Aquacity Poprad

AquaCity Poprad je ekologický rezort, ktorý poskytuje luxusné ubytovanie v hoteloch, relaxačné a wellness služby, možnosti na zdravotnú turistiku a športové vyžitie, ale aj gastronomické a kongresové služby. Súčasťou strediska je aquapark, wellness centrum Fire & Water Wellness & Spa, hotely, kryocentrum a možnosti pre zdravie, šport a zábavu.

Aquapark AquaCity Poprad ponúka 13 vonkajších a vnútorných bazénov, tobogány, 350 vodných atrakcií, najväčšie wellness a spa centrum na Slovensku, detské kútiky, ihriská, zábavné animačné programy pre deti a výnimočnú 3D Laser show.

Wellness a Spa AquaCity Poprad s rozlohou 1600m2 je rajom pre milovníkov relaxu a wellness služieb. Nájdete tu rôzne druhy sáun, inhalácii, vírivky, zátoku lásky alebo snežnú jaskyňu.

Aquapark Tatralandia

Tatralandia sa od leta 2016 stala najväčším areálom vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej Európe a zároveň jediným, kde si môžeš aj zasurfovať. Nachádza sa v regióne Liptov – oblasti s množstvom kultúrnych pamiatok, svojráznou ľudovou kultúrou a folklórom, ktorú obklopujú najväčšie slovenské hory – Vysoké a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Chočské vrchy.

Objavte toto miesto plné dobrodružstva a zábavy, ktorého súčasťou je Aquapark Tatralandia, s celoročným prímorským rajom Tropical Paradise, svetom miniatúr Tatrapolis, aj ubytovacím komplexom Holiday Village Tatralandia.

Počas letnej sezóny si na svoje prídu malí aj veľkí v 14 bazénoch s morskou, termálnou aj čírou vodou. Nudiť sa určite nebudete vďaka 26 toboganom a šmýkačkám, atrakciám, celodennému programu s animačným tímom či letným eventom.

Bešeňová

Magické miesto plné relaxu nájdete v termálnom srdci Liptova, v novej Bešeňovej. Bešeňová ponúka odpočinok v 9 bazénoch s termálnou alebo priezračnou vodou s teplotou až do 40 °C. Termálna voda hnedočervenej farby obsahuje veľké množstvo minerálnych látok, čomu sa poteší vaša pleť, pohybové aj dýchacie ústrojenstvo.

Nový oddychový priestor Átrium je srdcom celého krytého komplexu. Veľkorysé presvetlené priestranstvo predstavuje oázu pokoja, ktorá dýcha prírodou. Gurmánov poteší prepojenie s najväčšou reštauráciou v Bešeňovej, Bistrom.

Energiu načerpáte v saunovom svete v 6 suchých alebo parných saunách a počas 50. relaxačných procedúr. Stále obľúbenejšími sú v novej Bešeňovej saunové rituály nielen za bieleho dňa, ale aj za mesačného svitu počas špeciálnych eventov – Noci saunových rituálov.

Thermalpark Dunajská Streda

Thermalpark Dunajská Streda je jedno z najobľúbenejších a najnavštevovanejších rekreačných stredísk južného Slovenska. V krásnom prostredí v srdci Žitného Ostrova ponúka kvalitné služby a dokonalý relax pre všetky vekové kategórie. Thermalpark vďačí svoju existenciu šťastnej náhode: začiatkom 80-tych rokov kedy na terajšom území kúpaliska namiesto olejového vrtu navŕtali v hĺbke 1.600 metrov mineralizovanú vodu s teplotou 57° stupňov sa začala nová kapitola v živote Žitného Ostrova.

Na ploche 18 hektárov sa momentálne nachádza 10 interiérových a exteriérových bazénov s mineralizovanou liečivou a termálnou vodou s teplotou od 26 °C do 39 °C, ktorá má priaznivé účinky hlavne pri ťažkostiach pohybového ústrojenstva.

Návštevníkom túžiacich po osviežení sú k dispozícii štyri vnútorné a šesť vonkajších bazénov. Pre malé deti ponúka kúpalisko vyžitie v detskom bazéne so zábavnou šmykľavkou a detský letný klub s pestrým programom. Väčší nadšenci adrenalínu a zábavy majú možnosť vyskúšať tobogánovú vežu so siedmimi tobogánmi.

Nové masážne centrum so šiestimi masážnymi priestormi a obnovený saunový svet so štyrmi saunami (fínska, bio, infra a parná), so soľnou kabínou, jacuzzi a ochladzovacím bazénom zaručia návštevníkom bezkonkurenčný oddych a uvoľnenie.

Spa & Aquapark Turčianske Teplice

Areál SPA & AQUAPARK leží na okraji krásneho kúpeľného parku v Turčianskych Tepliciach. Mesto sa nachádza v Turčianskej kotline medzi Malou a Veľkou Fatrou, v srdci Slovenska, a zároveň len pár kilometrov od geografického stredu Európy. Okolie ponúka široké možnosti na turistiku, cykloturistiku, v lete na kúpanie a v zime na lyžovačku.

SPA & AQUAPARK bol slávnostne otvorený začiatkom leta v roku 2007 jeho zriaďovateľom, Zlatými kúpeľmi Turčianske Teplice. Blahodarné účinky termálnej vody počas dlhých storočí vzbudzovali nebývalý záujem panovníkov, hradných pánov, veľmožov, ale aj obyčajného ľudu.

Každý, kto túži po oddychu v ktoromkoľvek ročnom období, má v SPA & AQUAPARK-u veľa možností na aktívny i pasívny relax a zábavu. Náš SPA & AQUAPARK je vám k dispozícii za každého počasia, aj v zime.