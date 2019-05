Trápi vás alergia – toto robte každý deň pred spaním

Ohodnoť článok

Ak trpíte sezónnymi alergiami, potom zrejme jar nepatrí medzi vaše obľúbené obdobia. Viete totiž, že nastal čas neustáleho smrkania, opuchnutých očí a nespočetného kýchania.

Aj keď je pravda, že najlepším spôsobom ako alergiu potlačiť je užívať antihistaminikum, je tu ešte niečo.. Pretože keď príde na tie nepríjemné príznaky, ktoré len tak nezmiznú, potrebujete plán útoku. Konkrétne potrebujete čo najviac minimalizovať kontakt s peľom. Ako? Dajte si pred spaním sprchu.

Tu je dôvod prečo. Všetok peľ v ovzduší sa totiž zachytáva na pokožke a vlasoch. Čo znamená, že keď si ľahnete do postele, je to akoby ste si lahli na trávnatú lúku. Rýchla sprcha pred spaním vás zbaví všetkých pretrvávajúcich alergénov. Nezabudnite, že to isté platí pre vaše oblečenie. To by ste si mali hodiť do práčky. Len ho následne nevyveste na balkón, aby sa naň opäť nezachytil peľ.

Tip na záver? Pred tým ako vstúpite do bytu sa vyzujte. Nebojte sa o to požiadať aj vašich hostí a okná nechajte zavreté, maximálne na vetračku.