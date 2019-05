Ohodnoť článok

Ako žehliť rôzne materiály

Na žehličke síce nájdeme označenia, na akej intenzite máme žehliť rôzne materiály, no povedzme si pravdu: nie vždy to funguje. Niekedy sa nám látka na žehličku prichytí alebo, naopak, zostane pokrčená. S týmto návodom sa vám to už nestane.

Bavlna: Žehlite ju na vysokej teplote, kým je ešte na dotyk vlhká. Nešetrite parou ani rozprašovačom.

Ľan: Postupujte rovnako ako pri bavlne, ale oblečenie žehlite z vnútornej strany.

Vlna: Aj svetre a iné vlnené výrobky treba prevrátiť naruby. Zvoľte strednú až nízku teplotu a používajte paru. Ak chcete byť ešte opatrnejší, žehlite cez vreckovku.

Hodváb: Hodvábne kúsky obráťte naruby a žehlite pri nízkej teplote hneď po vypratí, kým sú ešte mierne vlhké. Nepoužívajte však naparovanie ani rozprašovanie. Opäť môžete využiť vreckovku.

Polyester: Zvoľte mierne nižšiu tepotu a žehlite, kým je oblečenie vlhké. Môžete použiť rozprašovač, ale vyhnite sa naparovaniu – para a vysoká teplota môžu na polyestri zanechať plastický lesklý film.

Nylón: Žehlite zasucha pri nízkej teplote. Rozprašovač je OK, para je tabu.

Akryl: Žehlite naruby, pri nízkej teplote a zasucha. Nikdy nepoužívajte naparovaciu funkciu. Trochu vody je v poriadku.

Čipka: Na čipku platí nízka teplota, suchosť a vreckovka pre extra ochranu. Nepoužívajte paru ani rozprašovač.

Zamat: Nežehlíme, iba naparujeme.

Kašmír: To isté: nežehlíme, iba naparujeme.

