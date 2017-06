Ako spraviť z vašej kuchyne príjemné miesto na varenie

Ohodnoť článok

Vaša kuchyňa môže byť čistá ako žiadna iná, ale ak ju nemáte dobre zorganizovanú, napracujete sa v nej viac, ako by ste mali. Všetko sa pritom dá jednoducho vyriešiť s trochou plánovania. Poradíme vám ako zorganizovať kuchyňu.

Ako zorganizovať kuchyňu

Rozdeľte ju na zóny

Inšpirujte sa šéfkuchármi a dizajnérmi a predstavte si svoju kuchyňu ako zhluk niekoľkých samostatných zón. Jedna na prípravu jedla, jedna na varenie, ďalšia na skladovanie, jedenie, atď. Všeobecné pravidlo znie, že veci, ktoré používate na jednu činnosť, by mali byť uložené pri sebe, aby ste vedeli: 1. kde ich nájdete, a 2. čo máte doma a nekupovali zbytočne niečo navyše.

Prispôsobte sa ročným obdobiam

Čo spravíte na jar s kabátmi a zateplenými čižmami? Schováte ich niekam až do jesene. To isté by ste mali spraviť aj v kuchyni. V zime predsa sotva budete potrebovať džbán na limonádu alebo zmrzlinovač. Odložte ich zatiaľ niekam, kde ich zase ľahko nájdete, a v poličkách, ktoré máte poruke, spravte miesto na pekáče a čajníky.

Koreniny poruke

Veci ako soľ, olivový olej a obľúbené korenie by ste mali mať uložené čo najbližšie pri sporáku. Ušetríte tým čas, energiu aj duševné sily. Ak chcete minimalizovať vizuálny chaos na kuchynskej linke, dajte ich do prvého šuplíka či poličky pri sporáku.

Riad umiestnite k umývačke

Umývačka riadu je pre mnohých najlepší spotrebič v kuchyni. Časté vykladanie riadu si však môže vyžiadať daň v podobe boľavého chrbta. Preto by všetky taniere, poháre a hrnce mali mať svoje miesto v jej bezprostrednej blízkosti, aby ste sa namáhali čo najmenej.

Myslite na prípravnú zónu

Najlepšie miesto pre dosky na krájanie je blízko drezu. Umyté potraviny máte hneď kde nakrájať. A keďže dosky na krájanie treba umývať často, lepšie ich umiestniť asi nejde.

Vyhraďte miesto pre favoritov

Točí sa váš svet okolo kávy? Vytvorte si malú stanicu na jej prípravu, kde budete mať všetko pohromade – od dózy s kávou cez šálky až po cukor a lyžičky. Alebo radi pečiete? Dajte si všetky pekárenské potreby na jedno miesto, aby ste ich nabudúce nemuseli znášať z rôznych kútov kuchyne.

