Franczúska komédia Daddy Cool už čoskoro

Dĺžka: 97 min.

97 min. Žáner: komédia

komédia Premiéra: 16. mája 2019

16. mája 2019 Réžia: Maxime Govare

Maxime Govare Hrajú: Vincent Elbaz, Laurence Arné

Vincent Elbaz, Laurence Arné Český dabing

Chlap na zbláznenie

Daddy Cool, slávny hit Boney M, dal názov bláznivej komédii o štyridsiatnikovi, ktorý si doma založí materskú škôlku a vedie ju hlavne veľmi svojsky.

Adriena odkopne jeho priateľka, pretože sa vôbec nespráva ako zrelý muž, ale skôr ako tínedžer. Bez zodpovednosti, bez ambícií, bez poriadnej práce, no i napriek tomu vždy v pohode. Keď sa spoznali, zábava bolo to najdôležitejšie. Časom ale všetci okolo dospeli… až na neho. Adrien zostal tvrdohlavým flákačom a teraz sa nestačí čudovať, keď naň ho jeho priateľka Maude srší hromy a blesky. Už by chcela mať rodinu, ale nejde mať deti s dieťaťom.

Adrien si ale zachová chladnú hlavu a vymyslí senzačný plán, ako ukázať, že je dospelý a zodpovedný rovnako ako ostatní dospelí a zodpovední. Je to plán toho najťažšieho kalibru s najrýchlejšou účinnosťou. V ich spoločnom byte si založí súkromné ​​jasle. Záujemcov je veľa a z Adriena je za veľmi krátky čas „otec na plný úväzok“. Lenže. . . deti sa pohybujú, dokonca každé iným smerom. Akonáhle to ide, tak sa o niečo buchnú, vedia byť hlučné, oproti predpokladu, že celý deň nespia, chcú jesť, chcú aj piť, potrebujú prebaliť, a opäť sa pohybujú a opäť každé iným smerom. Adrien zostáva v pokoji, cigaretku za žiadnych okolností neodkladá a na každý problém nájde nejaké originálne riešenie. Do rodičovských učebníc sa pravdepodobne nedostane, ale šanca na udržanie detí nažive tu nejaká je. A s ňou aj šanca na návrat k priateľke.