Trend očných tieňov, ktorý uvidíte všade

Look completo do último Close Up! 👀✨ Uma maquilhagem a utilizar a técnica do Semi Cut Crease com um esfumado em tons quentes e como sombra principal, um verde oliva clarinho. 🌿 Ao tempo que não fazia uma maquilhagem em tom de verde e adorei, principalmente conjugada com este batom.💄 E vocês? Gostaram do resultado? Produtos utilizados: OLHOS 🔸 Soft Glam Eyeshadow Palette – @anastasiabeverlyhills: Brunt Orange, Sienna, Mulberry, Rustic, Cyprus Umber e Noir 🔸Cream Eyeshadow – Hyperspace: @nablacosmetics 🔸Mono Eyehadow – Eden: @makeuprevolution /@makeup_rev_pt 🔸Watter Dream Eyeshadow – @nablacosmetics 🔸Soft Kohl Kajal Eye Liner Pencil – 011 Sable Brown: @rimmellondonuk/@rimmellondonpt BATOM 🔸Cult Classic Lipstick – Body Language :@nablacosmetics #maquilhadorabraga