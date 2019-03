Terapeut radí čo spraviť po tom ako ste podviedli partnera 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Takže ste podviedli partnera…boli ste osamelý, nahnevaný, urobili ste chybu, alebo ste sa jednoducho nudili. Ak ste sa dostali sem, pravdepodobne sa pýtate ako ďalej.

Spytovanie svedomia a strach z budúcnosti nie je najproduktívnejším spôsobom ako sa pohnúť vpred. Preto sme poprosili o radu terapeutku Dr. Tammy Nelson a autorku knihy: When You’re the One Who Cheats: Ten Things You Need to Know to find out what to do next. (Ak ste ten, ktorý podvedie: 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť aby ste vedeli ako ďalej.)

Prestaňte obviňovať niekoho iného. Prvým krokom k tomu aby ste zistili čo urobíte je pripustiť si, že ste to urobili, podviedli ste partnera. Nestrácajte čas tým, že budete hľadať ako tento fakt ospravedlníte, či sa ho budete snažiť odmietať. Bez ohľadu na to čo sa deje vo vašom manželstve, ste sa aktívne rozhodli, keď ste podvádzali. Ak to dokážete prijať, môžete začať riešiť problém.

Rozhodnite sa, či sa chcete priznať. Ak vás pri tom partner nenachytal, je čas rozhodnúť sa či mu to poviete. Ak ste rozhodnutý priznať sa, popremýšľajte o možných dôsledkoch. Čo získate tým,že poviete pravdu? Chcete sa priznať aby ste mohli napraviť svoje manželstvo, alebo len aby ste sa vy cítili lepšie? Ste pripravený situáciu napraviť? Čo nás privádza k ďalšiemu bodu …

…budete mlčať. Je to síce kontroverzné, no jedným zo spôsobov ako danú situáciu vyriešiť je nechať si toto tajomstvo pre seba. Je potrebné zvážiť pre a proti. Mohli by ste sa dištancovať, budete žiť dvojaký život a váš manžel to môže vždy zistiť. Na druhú stranu, ak sa priznáte, môžete partnerovi spôsobiť značnú bolesť. Ste pripravený niesť toto bremeno, ak to znamená, že nestratíte túto osobu?

Ak sa chystáte priznať, pripravte sa na to. Terapeutka Tammy hovorí, že je dobré určiť si schôdzku. Povedzte partnerovi, že potrebujete xy času (pravdepodobne veľa) a že mu potrebujete niečo, nie tak veľmi zábavné povedať. A keď to poviete, buďte priamy. Povedzte: „Podviedol/la som.“

Nehovorte, že je vám to ľúto, ak neviete prečo. Opakovaným mrmlaním a ospravedlňovaním sa nikam vašu konverzáciu nedostanete (a môže to pôsobiť neisto). Budte úprimný, neobviňujte niekoho iného, nepopierajte to.

Buďte pripravení na otázku „prečo“. Nie je ľahké na túto otázku odpovedať. Každopádne sa pri snahe odpovedať vyhnite akémukoľvek porovnávaniu vášho partnera s osobou, s ktorou ste ho podviedli.

Rozhodnite sa či chcete zostať, alebo odísť. Chcete ukončiť aféru a zachrániť manželstvo, alebo chcete oupsiť manžela/ku? Nie je to jednoduché rozhodnutie a je potrebné to dobre zvážiť.

Vytvorte si svoju „novú predstavu“. Ak sa rozhodnete svoje manželstvo zachrániť, predstavte si akoby vaša spoločná budúcnosť mala vyzerať. Čo vás urobí šťastnými? Aké sú vaše obavy? Čo môžete zmeniť? Zamerajte sa na to čo funguje namiesto toho čo nie. Hlavne spolupracujte.

