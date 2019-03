Prvá časť úspešnej fantasy série od autorky bestsellerov konečne vychádza aj v slovenčine

Ohodnoť článok

TLAČOVÁ SPRÁVA

Romantická fantasy, ktorá vás totálne vtiahne do deja a vy neprestanete čítať, kým sa nedozviete, čo ten mimozemšťan zo susedstva skrýva. Je arogantný, nepríjemný a nedá sa s ním vydržať. Avšak ani bez neho. Autorka Jennifer L. Armentroutová vydala sériu Lux o mimozemšťanovi Daemonovi a mladučkej Katy a ihneď sa zaradila medzi najpredávanejších autorov New York Times.

Máte sedemnásť rokov, ste na strednej škole a zrazu sa ocitnete na neznámom mieste, opustíte školu, priateľov a musíte si zvykať na všetko nové. Katy sa pred začiatkom štvrtého ročníka na strednej škole presťahuje do Západnej Virgínie a ani vo sne jej nenapadne, čo ju v tomto kraji čaká. Musí sa vysporiadať s tamojším nárečím, zlým internetovým prístupom a nudou. Až kým nezbadá jeho. Suseda, od ktorého nevie odtrhnúť zrak.

Daemon je ale nepríjemný a arogantný. S jeho sestrou Dee si však Katy rozumie a postupne sa stávajú dobrými priateľkami. V skutočnosti Katy vôbec netuší, kto tí dvaja vlastne sú. Dee a Daemon sú totiž mimozemšťania s veľkým počtom nepriateľov, ktorí im chcú vziať ich schopnosti. Keď sa do toho celého zapletie pozemšťan začínajú sa nečakané a nebezpečné veci.

Prvá kniha zo série Lux

Obsidián je prvou z piatich častí Young Adult série Lux, ktorú vydáva vydavateľstvo Zelený kocúr v preklade Terézie Michalkovej. Patrí do edície #YATY, v ktorej si čitatelia nájdu knihy práve z kategórie Pre mládež. Kniha Obsidián od Jennifer L. Armentroutovej vyšla v 74. vydaniach a bola preložená do mnohých jazykov.

Deborah Cookeová, autorka bestselleru Dragonfire a Dragon Diaries sa o knihe vyjadrila, že „Obsidián je úžasný! Túto knihu zhltnete na posedenie, bezhlavo sa zamilujete do Daemona a nebudete sa vedieť dočkať druhej časti!“

O autorke

Jennifer L. Armentrout je podľa New York Times najpredávanejšou autorkou bestsellerov. Žije v Martinsburgu v Západnej Virgínii. Ak sa nevenuje písaniu, trávi čas čítaním, cvičením, sledovaním strašidelných zombie filmov a chodí na prechádzky s manželom a teriérom Lokim. Jennifer píše pre mládež paranormálne, vedecko-fantastické a fantasy romantické príbehy zo súčasnosti. Píše aj romány pre dospelých. Bola nominovaná na ceny Goodreads Choice Awards Best Debut Goodreads Author, Goodreads Choice Awards Best Young Adult Fiction, Goodreads Choice Awards Best Young Adult Fantasy & Science Fiction a Goodreads Choice Awards Best Romance. Odniesla si cenu za RITA Award for Best Young Adult Romance.

O vydavateľstve Zelený Kocúr

Vydavateľstvo Zelený Kocúr je slovenské vydavateľstvo zameriavajúce sa na beletriu, detské knihy, športovú a náučno-populárnu literatúru. Vzniklo v roku 2012 s cieľom ponúknuť slovenskému čitateľovi knižné tituly, ktoré majú vynikajúci ohlas v zahraničí a boli ocenené odbornou porotou. Dbá na to, aby sa mu do rúk dostávali romány vo výbornej kvalite, preto spolupracuje s uznávanými prekladateľmi, redaktormi a spoľahlivými korektormi. Dôkazom vysokej kvality jeho práce je aj úspech vo viacerých grantových súťažiach.

Viac na http://www.zelenykocur.sk/.