Ako rozpoznať emocionálne nestabilných ľudí a vyhnúť sa tak zbytočnej dráme

Pri stretnutí s novými ľuďmi si dajte pozor na príznaky emocionálne nestabilnej osoby. Ak tieto príznaky nespozorujete, váš život bude plný drámy.

#1 Sú nepredvídateľní. Neviete ako budú reagovať keď im poviete dobré či zlé správy. Ak dostanete reakciu, ktorá nie je normálnou očakávanou reakciou, je to obrovské znamenie. Mohlo by to byť napríklad vtedy, ak sa zasmejú v nevhodnom okamihu, alebo ich rozčúli úplná banalita.

#2 Konajú impulzívne. Keď je niekto citovo nestabilný, ich konanie je vnímané ako impulzívne. Pretože konajú na základe emócií, ktoré ich ovládajú.

#3 Sú náladoví. Nehovoríme o prípadoch keď sú mrzutí, lebo sú hladní. Ide o extrémne zmeny nálady. Je to ako byť na horskej dráhe. Dokáže ich nahnevať, alebo rozhodiť totálna maličkosť. Ak sa to stáva často, je to znak emocionálnej nestability, ktorú treba riešiť.

#4 Všetky ich vťahy sú nestabilné. Nie ste jediný, kto nerozumie ich správaniu. Zdá sa, že majú nestabilné vzťahy v každom aspekte svojho života. Ak majú krátke priateľstvá, ktoré zvyčajne končia dramaticky, potom nemusia byť emocionálne stabilní.

#5 Nie sú konzistentní. Vo svojom živote nemajú žiadny smer. Vo všeobecnosti nemajú veci pokope. Pokiaľ ide o ich emócie, nie sú konzistentní. Preto sú také nepredvídateľné.

#6 Majú pocit oprávnenia. Majú pocit, že svet sa musí točiť okolo nich a ich potrieb. Ak si všimnete extrémne správanie zodpovedajúce oprávneným tvrdeniam, potom ide o emocionálne nestabilného človeka.

#7 Nemôžu sa upokojiť. Akonáhle sú naštvaní, niet cesty späť. Nebudú spracúvať svoje pocity a napredovať. Namiesto toho nechajú tieto emócie budovať vo vnútri nich a zostanú naštvaní. Keď sa dostanú do cesty malé prekážky, ich extrémna reakcia môže trvať niekoľko dní.

#8 Aká je ich rodina? Môžete sa naučiť veľa o ľuďoch pri pohľade na ich rodinu. Ak je ich rodina dramatická, potom viete odkiaľ vietor fúka.

#9 Nie sú empatickí. Nezaujímajú sa o vaše otázky, ani nemajú záujem o podporu. Ak sa konverzácia vždytočí okolo nich, sú emocionálne nestabilné.

#10 Nedokážu ovládať svoje emócie. Väčšina ľudí je schopná kontrolovať svoje emócie. Avšak, emocionálne nestabilní ľudia majú problémy s ich emóciami a to prenášajú na ľudí okolo nich.

#11 Nerobia chyby. Robia, ale nikdy ich nepripustia. Namiesto toho budú ukazovať prstom na niekoho iného. Svet je proti nim.

Život vie byť ťažký sám o sebe. Dbajte na príznaky emocionálne nestabilnej osoby. Obklopte sa ľudmi, ktorí vám ho uľahčia 🙂

