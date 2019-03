11 znakov, že sa žena s vami len zahráva Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vy ste s hlavou v oblakoch, no ona sa vám nijako nezaviazala…Ako zistíte, že vás len emocionálne využíva či sa vami len zahráva?

#1 Cítite, že niečo nie je v poriadu. Aj vy máte intuíciu a cítite ak tu niečo nehrá. Ak to tak je, potom vo vašom vzťahu určite niečo nie je v poriadku. Neznamená to však, že vás emocionálne využíva, môže v tom byť niečo iné. Je to však znamenie, že sa vo vašom vntúri niečo deje.

#2 Nezaväzuje sa k žiadnym dlhodobým plánom. Dlhodobý plán môže byť niečo, čo plánujete o dva mesiace či rok, pointa je, že ona sa k ničomu nemá. Možno máte ísť na svadbu kamarátovi a požiadali ste ju aby bola váš doprovod. No namiesto súhlasu vám odpovie neurčito a pridá k tomu nejasnú výhovorku. To je znamenie, že si nie je istá či s vami do vtedy ostane.

#3 Vyberá si len to najlepšie. To síce my všetci a nechceme ju hneď nazývať zlatokopkou, pretože by to bolo nespravodlivé. Ale keď ju vezmete von, chce ísť na najlepšie miesta, kúpiť si tie najkrajšie veci a aby ste s ňou zaobchádzali čo najlepšie. Nehľadá však nič emocionálne. V skutočnosti sa cítite skôr ako kreditná karta nie ako priateľ.

#4 Vaše konverzácie su plytké. Naozaj sa s ňou nedostanete do intenzívnej konverzácie, pri ktorej cítite emocionálne prepojenie. Budete hovoriť o svojom dni, práci, priateľoch, ale nič, čo by vás emocionálne otvorilo. Nehovorí o svojom detstve, o tom čo sa v jej živote deje, alebo o tom ako sa cíti.

#5 Trvá jej kým vám odpovie. Či už je to prostredníctvom textovej správy alebo telefonického hovoru, nie je vám rýchlo k dispozícii. Samozrejme, niektorí ľudia sú príliš zaneprázdnení v práci aby odpovedali, ale vždy máte minútu rýchlo odpovedať niekomu o koho sa zaujímate.

#6 Nepamätá si detaily. Pokiaľ ide o vzťah, na detailoch záleží. Ona si ich však nepamätá. Možno ste dnes mali dôležité stretnutie, ale nikdy sa vás neopýtala ako to šlo, pretože si to nepamätala.

#7 Nemáte pocit bezpečia. Naopak, máte pocit, že pri prvej lepšej príležitosti od vás odíde. Veľmi dobre viete, o čom rozprávame.

#8 Často rozpráva o svojom ex. Je normálne občas spomenúť naše predošlé vzťahy. Ak však o svojo bývalom rozpráva prílliš často, zjavne sa cez to nepreniesla a ide o veľké znamenie, že nie ste ten pravý.

#9 Neexistuje žiadna náklonnosť. Keď ste na verejnosti alebo sa rozprávate osamote, je chladná. Medzi vami nie je vymieňaný žiadny fyzický kontakt ani sladké slová.

#10 Snažili sa vás varovať. Ak vám ľudia okolo vás hovoria, že nie je dobrá a že to urobila predtým, spadli ste do toho sami. Pravdepodobne je krásna a sex je dobrý, tak prečo by ste to mali ukončiť? Práve pre toto! Naozaj si dobre premyslite, či vás len nevyužíva.

#11 Nikdy tam pre vás nie je. Možno ste mali ťažký deň v práci alebo ste sa pohádali s kamarátom. Toto sú časy, keď sa obrátite na svojho partnera aby vás podporil. Ona tam však pre vás nie je. A to preto, že ju to vôbec nezaujíma.

Všimli ste si niektoré z týchto znakov aj vo vašom vzťahu? Potom by ste sa mali podľa toho zariadiť. Nechcete predsa žiť s niekým, kto sa s vami len zahráva.

Čítajte tiež:

12 znakov, že je váš vzťah jednostranný – láska je slepá

Ste príliš uzavretí po citovej stránke – toto vám pomôže strach z lásky prekonať

7 najčastejších dôvodov prečo ľudia podvádzajú