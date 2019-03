Obľúbený smoliar Greg Heffley a Snehová bitka Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Je tu nové dobrodružstvo Grega Heffleyho. Denník odvážneho bojka píše svoj 13.diel s názvom Snehová bitka. A bude to poriadne husté!

Keď sa v Gregovej škole začnú snehové prázdniny, z ulice sa stane zimné bojisko. Decká súperia o územie, stavajú obrovské snehové pevnosti a bránia ich neľútostnou guľovačkou. Greg Heffley a jeho verný kamoš Rowley Jefferson sa ocitnú uprostred najhoršej trmy-vrmy.

„Útočia dokonca aj na BEZPEČNOSTNÉ HLIADKY, ale pravidlá sú pravidlá, tak sa s tým nedá nič UROBIŤ.

Schytajú to dokonca z oboch STRÁN. Decká, ktoré niekto zvezie domov autom, sa často VRÁTIA zhruba do polovice cesty, len aby sa mohli zapojiť do guľovačky.“

Greg a Rowley musia kľučkovať medzi možnými spojencami, zradcami a znepriatelenými bandami, zatiaľ čo sa celá ulica mení na blázinec. Keď sa sneh roztopí, vyjdú z toho Greg s Rowleym ako hrdinovia?

Alebo budú radi, že aspoň vyviazli živí?

„Decká z rovinky tam nastavali SNEHULIAKOV, aby to vyzeralo, že tam niekto je, lebo nás chceli rozdeliť. To znamenalo, že nás zradil TREVOR NIX. Rozbehli sme sa naspäť k múru, ale už bolo NESKORO.

Z múru zostala len ZRÚCANINA a nemali sme už žiadne snehové gule. Vyzeralo to s nami bledo, ale potom nám niečo dodalo NÁDEJ.

Hore kopcom smerom k nám pochodovala banda deciek. Keď prišli bližšie, rozoznal som, že sú to baby z BEZPEČNOSTNEJ HLIADKY. Preletelo mi hlavou, že nás možno prišli ZACHRÁNIŤ.“

Denník odvážneho bojka – Snehová bitka je opäť presne to, čo na tejto sérii milujeme. A kvalita príbehov neklesá, akoby sa rodila nesmrteľná séria. Autorova vynaliezavosť doplnená o výstižné komiksové kresby je zdá sa nevyčerpateľná.

Starý dobrý Greg Heffley, ktorý nemá rád zimu a radšej sedí vnútri, v teplučku a hrá videohry. Teraz musí bojovať vonku v zime v nemilosrdnej guľovačke.

A o trapasy nebude núdza, to verte. Zábavné situácie, plno humoru, štipka dobrodružstva a parádne ilustrácie. Skvelá oddychovka nielen pre decká, ale aj pre dospelých, ktorí si chcú oddýchnuť od krvavých trilerov, či sladkých romancí pri vtipnom príbehu.

Nová séria

Pozor! Pre fanúšikov Jeffa Kinneyho máme super novinku. V apríli 2019 vyjde v origináli nová kniha s názvom Denník úžasne priateľského dieťaťa (Diary of Awesome Friendly Kid). Ide o denník Gregovho najlepšieho kamoša Rowleyho, takže podtitul znie: Denník Rowleyho Jeffersona. V ľavom hornom rohu obálky dokonca vykukuje pobúrený Greg s výkrikom: „Hej, on ma okopíroval!“

Pôjde o nový pohľad na Denník odvážneho bojka. Rowley sa zhostí úlohy životopisca Grega Heffleyho a ukáže, ako to všetko bolo naozaj.

Snehová bitka: https://www.bux.sk/knihy/420006-dennik-odvazneho-bojka-13-snehova-bitka.html